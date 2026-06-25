Про це повідомляє Укргідрометцентр.

До теми Спека з Європи суне в Україну: синоптик розповів, у яких областях припече до +36

Чого чекати від погоди 26 червня?

За прогнозом синоптиків, суттєвих змін у погодних умовах не очікується, адже на територію країни продовжить впливати поле підвищеного атмосферного тиску.

Найспекотніше буде у західних та більшості південних областей. Попри поступове надходження теплої повітряної маси із заходу, наразі в Україні все ще переважають повітряні потоки північного напрямку.

Протягом дня у південних, східних та Вінницькій областях місцями можливі невеликі короткочасні дощі та грози. На решті території країни опадів не прогнозують.

Очікується мінлива хмарність. Вітер буде північний та північно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Уночі температура повітря становитиме від +13 до +18 градусів, а на півдні країни та Закарпатті – до +21. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +23 до +28 градусів, у західних і більшості південних областей повітря прогріється до +32. На Закарпатті місцями очікується сильна спека до +35 градусів.

У Києві вночі прогнозують +16 – +18 градусів, а вдень – +25 – +27 градусів.

Яка температура буде в обласних центрах у п'ятницю?

Київ +24…+26;

Ужгород +31…+33;

Львів +28…+30;

Івано-Франківськ +28…+30;

Тернопіль +27…+29;

Чернівці +29…+31;

Хмельницький +25…+27;

Луцьк +27…+29;

Рівне +26…+28;

Житомир +24…+26;

Вінниця +25…+27;

Одеса +25…+27;

Миколаїв +28…+30;

Херсон +28…+30;

Сімферополь +26…+28;

Кропивницький +24…+26;

Черкаси +24…+26;

Чернігів +23…+25;

Суми +21…+23;

Полтава +23…+25;

Дніпро +24…+26;

Запоріжжя +25…+27;

Донецьк +22…+24;

Луганськ +22…+24;

Харків +21…+23.



Погода в Україні 26 червня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, заступник начальника відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт розповів, що до кінця червня, попри періодичні дощі, в Україні зростає пожежна небезпека. У більшості регіонів фіксується надзвичайний рівень ризику виникнення пожеж в екосистемах.