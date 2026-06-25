Про це повідомляє Укргідрометцентр.

До теми Спека з Європи суне в Україну: синоптик розповів, у яких областях припече до +36

Чого чекати від погоди 26 червня?

За прогнозом синоптиків, суттєвих змін у погодних умовах не очікується, адже на територію країни продовжить впливати поле підвищеного атмосферного тиску.

Найспекотніше буде у західних та більшості південних областей. Попри поступове надходження теплої повітряної маси із заходу, наразі в Україні все ще переважають повітряні потоки північного напрямку.

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Протягом дня у південних, східних та Вінницькій областях місцями можливі невеликі короткочасні дощі та грози. На решті території країни опадів не прогнозують.

Очікується мінлива хмарність. Вітер буде північний та північно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Уночі температура повітря становитиме від +13 до +18 градусів, а на півдні країни та Закарпатті – до +21. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +23 до +28 градусів, у західних і більшості південних областей повітря прогріється до +32. На Закарпатті місцями очікується сильна спека до +35 градусів.

У Києві вночі прогнозують +16 – +18 градусів, а вдень – +25 – +27 градусів.

Яка температура буде в обласних центрах у п'ятницю?

  • Київ +24…+26;
  • Ужгород +31…+33;
  • Львів +28…+30;
  • Івано-Франківськ +28…+30;
  • Тернопіль +27…+29;
  • Чернівці +29…+31;
  • Хмельницький +25…+27;
  • Луцьк +27…+29;
  • Рівне +26…+28;
  • Житомир +24…+26;
  • Вінниця +25…+27;
  • Одеса +25…+27;
  • Миколаїв +28…+30;
  • Херсон +28…+30;
  • Сімферополь +26…+28;
  • Кропивницький +24…+26;
  • Черкаси +24…+26;
  • Чернігів +23…+25;
  • Суми +21…+23;
  • Полтава +23…+25;
  • Дніпро +24…+26;
  • Запоріжжя +25…+27;
  • Донецьк +22…+24;
  • Луганськ +22…+24;
  • Харків +21…+23.

Погода в Україні 26 червня
Погода в Україні 26 червня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, заступник начальника відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт розповів, що до кінця червня, попри періодичні дощі, в Україні зростає пожежна небезпека. У більшості регіонів фіксується надзвичайний рівень ризику виникнення пожеж в екосистемах.