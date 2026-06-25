Про це повідомляє Укргідрометцентр.
До теми Спека з Європи суне в Україну: синоптик розповів, у яких областях припече до +36
Чого чекати від погоди 26 червня?
За прогнозом синоптиків, суттєвих змін у погодних умовах не очікується, адже на територію країни продовжить впливати поле підвищеного атмосферного тиску.
Найспекотніше буде у західних та більшості південних областей. Попри поступове надходження теплої повітряної маси із заходу, наразі в Україні все ще переважають повітряні потоки північного напрямку.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Протягом дня у південних, східних та Вінницькій областях місцями можливі невеликі короткочасні дощі та грози. На решті території країни опадів не прогнозують.
Очікується мінлива хмарність. Вітер буде північний та північно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.
Уночі температура повітря становитиме від +13 до +18 градусів, а на півдні країни та Закарпатті – до +21. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +23 до +28 градусів, у західних і більшості південних областей повітря прогріється до +32. На Закарпатті місцями очікується сильна спека до +35 градусів.
У Києві вночі прогнозують +16 – +18 градусів, а вдень – +25 – +27 градусів.
Яка температура буде в обласних центрах у п'ятницю?
- Київ +24…+26;
- Ужгород +31…+33;
- Львів +28…+30;
- Івано-Франківськ +28…+30;
- Тернопіль +27…+29;
- Чернівці +29…+31;
- Хмельницький +25…+27;
- Луцьк +27…+29;
- Рівне +26…+28;
- Житомир +24…+26;
- Вінниця +25…+27;
- Одеса +25…+27;
- Миколаїв +28…+30;
- Херсон +28…+30;
- Сімферополь +26…+28;
- Кропивницький +24…+26;
- Черкаси +24…+26;
- Чернігів +23…+25;
- Суми +21…+23;
- Полтава +23…+25;
- Дніпро +24…+26;
- Запоріжжя +25…+27;
- Донецьк +22…+24;
- Луганськ +22…+24;
- Харків +21…+23.
Погода в Україні 26 червня / Карта Укргідрометцентру
Нагадаємо, заступник начальника відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт розповів, що до кінця червня, попри періодичні дощі, в Україні зростає пожежна небезпека. У більшості регіонів фіксується надзвичайний рівень ризику виникнення пожеж в екосистемах.