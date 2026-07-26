Укргидрометцентр обнародовал прогноз погоды на 27 июля.
Какая погода будет 27 июля?
Синоптики предупреждают, что днем в западных областях пройдут грозы, в отдельных районах возможны также град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.
Между тем, на остальной территории Украины осадков не предвидется.
Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Где будут грозы 27 июля / Фото Укргидрометцентр
Что касается температуры воздуха, то ночью она не будет особенно отличаться. На западе она будет колебаться в пределах 14 – 19 градусов, в северных и центральных и восточных областях – 16 – 19 градусов, а на юге и юго-востоке – 18 – 22 градусов.
Днем жарче всего будет в северных и центральных областях. Там температура воздуха прогреется до 28 – 30 градусов тепла. На юге ожидаются температурные показатели в 26 – 28 градусов, а на востоке и западе – 25 – 27 градусов.
Обратите внимание! 27 июля в Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода в областных центрах
- Киев +28…+30;
- Ужгород +24…+26;
- Львов +23…+25;
- Ивано-Франковск +24…+26;
- Тернополь +25…+27;
- Черновцы +27…+29;
- Хмельницкий +26…+28;
- Луцк +24…+26;
- Ровно +27…+29;
- Житомир +27…+29;
- Винница +27…+29;
- Одесса +23…+25;
- Николаев +26…+28;
- Херсон +26…+28;
- Симферополь +24…+26;
- Кропивницкий +26…+28;
- Черкассы +28…+30;
- Чернигов +27…+29;
- Суммы +25…+27;
- Полтава +26…+28;
- Днепр +26…+28;
- Запорожье +27…+29;
- Донецк +25…+27;
- Луганск +24…+26;
- Харьков +25…+27.
Какая будет погода в Украине 27 июля / Фото Укргидрометцентр
К слову, по прогнозам синоптиков, в августе в Украине будет теплее обычного . Средняя температура воздуха ожидается на 2 градуса выше климатической нормы, а количество осадков в большинстве регионов будет в пределах нормы. Средняя температура будет составлять 21 – 25 градусов.