Укргідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на 27 липня.

Яка погода буде 27 липня?

Синоптики попереджають, що вдень у західних областях пройдуть грози, в окремих районах можливі також град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.

Тим часом на решті території України опадів не передбачається.

Де будуть грози 27 липня / Фото Укргідрометцентр

Щодо температури повітря, то уночі вона особливо не відрізнятиметься. На заході вона коливатиметься у межах 14 – 19 градусів, у північних і центральних та східних областях – 16 – 19 градусів, а на півдні та південному сході – 18 – 22 градусів.

Вдень найспекотніше буде у північних і центральних областях. Там температура повітря прогріється до 28 – 30 градусів тепла. На півдні очікуються температурні показники у 26 – 28 градусів, а на сході і заході – 25 – 27.

Зверніть увагу! 27 липня у Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях і Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода в обласних центрах

Київ +28…+30;

Ужгород +24…+26;

Львів +23…+25;

Івано-Франківськ +24…+26;

Тернопіль +25…+27;

Чернівці +27…+29;

Хмельницький +26…+28;

Луцьк +24…+26;

Рівне +27…+29;

Житомир +27…+29;

Вінниця +27…+29;

Одеса +23…+25;

Миколаїв +26…+28;

Херсон +26…+28;

Сімферополь +24…+26;

Кропивницький +26…+28;

Черкаси +28…+30;

Чернігів +27…+29;

Суми +25…+27;

Полтава +26…+28;

Дніпро +26…+28;

Запоріжжя +27…+29;

Донецьк +25…+27;

Луганськ +24…+26;

Харків +25…+27.

Якою буде погода в Україні 27 липня / Фото Укргідрометцентр

До слова, за прогнозами синоптиків, у серпні в Україні буде тепліше, ніж зазвичай. Середня температура повітря очікується на 2 градуси вищою за кліматичну норму, а кількість опадів у більшості регіонів буде в межах норми. Середня температура становитиме 21 – 25 градусів.