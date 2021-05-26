Прогноз погоды на 27 мая: в Украине потеплеет, но местами – сильные грозы

Погода в Украины 27 мая покажется довольно теплой, в некоторых регионах будет даже жарко. Однако часть областей накроют майские дожди и грозы.

Так, дожди накроют часть западных, центральных и северных областей. Температура воздуха там достигать +21 ... +26 градусов.

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Где пройдут дожди

Черновицкая область;

Тернопольская,

Хмельницкая,

Житомирская,

Винницкая,

Черкасская,

Киевская,

Черниговская,

Сумская.

Грозы прогнозируют во всех этих регионах, кроме Черкасской и Винницкой области. Синоптик Наталья Диденко тоже заметила, что в западных областях завтра существует вероятность дождей, однако они будут локальными и небольшими.

В Украине и дальше будет теплеть

Несмотря на дожди, столбики термометров поднимутся на несколько градусов почти во всех областях.

Теплее всего будет на Юге и Востоке – +25 ... +27.

– +25 ... +27. На Севере и в Центре температура воздуха не будет отличаться – +24 ... +26.

температура воздуха не будет отличаться – +24 ... +26. Немного более прохладную погоду обещают на Западе – +21 ... +23.

Южный ветер достигнет 5 – 10 метров в секунду.

Какая погода будет в Киеве

Диденко отметила, что в Киеве четверг будет с теплым дождем. Так, дожди и грозы возможны, но столбики термометров будут держаться на уровне +21 ... +24 градуса.

Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 27 Май

Ужгород – +21...+23

Львов – +21...+23

Ивано-Франковск – +21...+23

Тернополь – +21...+23

Черновцы – +21...+23

Хмельницкий – +21...+23

Луцк – +21...+23

Ровно – +21...+23

Житомир – +22...+24

Винница – +24...+26

Одесса – +25...+27

Николаев – +25...+27

Херсон – +25...+27

Симферополь – +25...+27

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +22...+24

Сумы – +22...+24

Полтава – +24...+26

Днепр – +24...+26

Запорожье – +25...+27

Донецк – +25...+27

Луганск – +25...+27

Харьков – +25...+27

Киев – +22...+24



Погода на 27 мая / Карта Укргидрометцентра