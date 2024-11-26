Местами мокрый снег и до 8 градусов мороза: прогноз погоды на 27 ноября

26 ноября 2024, 15:58
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Автор: София Рожик

Синоптики в среду, 27 ноября, прогнозируют в Украине местами мокрый снег и туман. Местами также будет гололедица.

Днем температура воздуха прогреется до 7 градусов тепла. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 27 ноября

В среду по Украине прогнозируется переменная облачность.

Ночью в западных, днем в северных областях местами небольшой мокрый снег и дождь; на остальной территории без осадков,
– сообщают синоптики.

Также в западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами будет гололедица.

А в южной части Украины ночью и утром местами прогнозируют туман.

Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью опустится до 3 – 8 градусов мороза, только на западе и юго-востоке будет около 0.

Днем прогнозируется от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а в западных областях, в Одесской области и в Крыму – 2 – 7 выше нуля.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев -1..+1
  • Ужгород +4...+6
  • Львов +5...+7
  • Ивано-Франковск +3...+5
  • Тернополь +3...+5
  • Черновцы +4...+6
  • Хмельницкий +3...+5
  • Луцк +4...+6
  • Ровно +4...+6
  • Житомир +1...+3
  • Винница +1...+3
  • Одесса +4...+6
  • Николаев +3...+5
  • Херсон +3...+5
  • Симферополь +4...+6
  • Кропивницкий +1...+3
  • Черкассы 0...+2
  • Чернигов -1...+1
  • Сумы 0...+2
  • Полтава -1...+1
  • Днепр +2...+4
  • Запорожье +2...+4
  • Донецк +1...+3
  • Луганск +1...+3
  • Харьков +1...+3

Погода в Украине 27 ноября / Карта Укргидрометцентра