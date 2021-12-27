Украину будет засыпать снегом, морозы не будут отступать: прогноз погоды на 28 декабря
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине во вторник, 28 декабря, будет морозной и с большим количеством осадков. Большинство областей будет засыпать снегом, в части регионов возможны дожди.
Теплее всего будет в Крыму. Там ожидают до +11 градусов, но осадки не обойдут полуостров.
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Прогноз погоды от Натальи Диденко
Как отметила синоптик Наталья Диденко, 28 декабря самые сложные погодные условия будут в центральных областях. Там следует ждать сильный снег, метели и снежные заносы.
Также непогода коснется:
- западных областей (кроме Закарпатья, Волыни и Ровенщины),
- Востока Украины и Юга.
В южной части, где ожидается высокая температура воздуха, будет мокрый снег и дождь. В то же время на дорогах будет сильный гололед, поэтому, водители должны быть внимательными и осторожными. Морозы в Украине будут доминировать, только на юге ожидается плюсовая температура воздуха.
В Киеве облачная погода, есть вероятность снега, но не сильного и без метелей. Циклон вкупе с бурной катавасией пойдет южнее столицы,
– написала синоптик.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
На Западе облачная погода будет держаться до самого вечера. Она будет сопровождаться снегопадом. Температура воздуха составит -2...-4 градуса. На Востоке будет еще прохладнее – вплоть до -5...-7 градусов. Синоптики прогнозируют там сильные снегопады, которые не утихнут в течение всего дня.
На Севере весь день небо будет покрыто тучами, вечером будет идти мелкий снег. Столбики термометров покажут -4...-6 градусов. И лишь на Юге воздух прогреется до +2...+4 градусов. В то же время в Крыму будет вплоть до +11 градусов. Синоптики предупреждают о дождях.
В течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. С середины дня и до его конца будет падать снег.
Погода в городах Украины 28 декабря
Ужгород – 0...+2
Львов – -2...-4
Ивано-Франковск – -3...-5
Тернополь – -3...-5
Черновцы – -3...-5
Хмельницкий – -3...-5
Луцк – -2...-4
Ровно – -3...-5
Житомир – -3...-5
Винница – -4...-6
Одесса – + 2...+4
Николаев – + 2...+4
Херсон – + 2...+4
Симферополь – + 9...+11
Кропивницкий – -3...-5
Черкассы – -3...-5
Чернигов – -4...-6
Сумы – -5...-7
Полтава – -4...-6
Днепр – -2...-4
Запорожье – + 2...+4
Донецк – -5...-7
Луганск – -5...-7
Харьков – -5...-7
Киев – -4...-6
Прогноз погоды на 28 декабря / Фото Укргидрометцентра
Полный текст публикации Натальи Диденко:
Сильные снегопады идут в Украину! 28 декабря, в центральных областях ожидаются самые сложные погодные условия – сильный снег, метели, снежные заносы. Врывается к нам во вторник южный циклон!
Также непогода коснется западных областей (кроме Закарпатья, Волыни и Ровенщины), Востока Украины и Юга. В южной части, где ожидается высокая температура воздуха, будет мокрый снег и дождь.
Соответственно, на дорогах водителям придется туго – поэтому, если никак нельзя отложить завтрашние поездки по этим регионам, будьте очень внимательными и проверьте машину на наличие всех необходимых вещей, которые могут понадобиться при нестандартной ситуации.
В северных областях снег вероятен, но вот доскачет ли циклон или ограничится небольшим снегом или плотной облачностью – вопрос. На дорогах остается гололедица, не бегайте. Морозы в Украине будут доминировать, только на юге ожидается плюсовая температура воздуха.
В Киеве завтра – облачная погода, есть вероятность снега, однако не сильного и без метелей. Циклон вкупе с бурной катавасией пойдет южнее столицы. Морозы пока удерживаются, ночью в Киеве -8...-10, днем около -5 градусов.