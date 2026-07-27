До +29 градусов, но преимущественно с грозами: прогноз погоды на 28 июля
Во вторник, 28 июля, в Украине прогнозируется облачная погода с прояснениями и тепло до +29 градусов. В то же время большинство областей покроют осадки.
Об этом сообщил Укргидрометцентр.
Каков прогноз погоды?
По прогнозу синоптиков, кратковременные дожди будут идти почти по всей территории страны, в то время как в восточных и юго-восточных регионах ночью осадков не ожидается.
Днем в северо-восточных и большинстве центральных регионов, а также Николаевской, Херсонской и Запорожской областях местами осадки будут с грозой, градом и шквалами до 15 – 20 метров в секунду.
Кроме того, в центральных областях, Черниговской, Сумской и Харьковской местами прогнозируют значительные дожди.
Ветер будет северо-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду. На Западе страны днем возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.
Температура воздуха в ночные часы будет +13...+18 градусов, а в западных областях будет в пределах +10...+15 градусов. Днем воздух прогреется до +21...+26 градусов, а на юго-востоке страны пригреет до +29 градусов.
Температура воздуха в областных центрах
- Киев +21…+23;
- Ужгород +23…+25;
- Львов +21…+23;
- Ивано-Франковск +20…+22;
- Тернополь +20…+22;
- Черновцы +22…+24;
- Хмельницкий +19…+21;
- Луцк +19…+21;
- Ровно +20…+22;
- Житомир +19…+21;
- Винница +20…+22;
- Одесса +24…+26;
- Николаев +25…+27;
- Херсон +25…+27;
- Симферополь +26…+28;
- Кропивницкий +24…+26;
- Черкассы +22…+24;
- Чернигов +20…+22;
- Суммы +18…+20;
- Полтава +21…+23;
- Днепр +24…+26;
- Запорожье +24…+26;
- Донецк +25…+27;
- Луганск +26…+28;
- Харьков +24…+26.
Напомним, синоптики предупреждали ряд регионов о непогоде , в том числе на 28 июля. Из-за ухудшения погодных условий кое-где объявлен I уровень опасности (желтый).