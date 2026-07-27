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24 Канал Новости Украины До +29 градусов на юго-востоке, но с грозами: прогноз погоды на 28 июля
27 июля, 17:37
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До +29 градусов, но преимущественно с грозами: прогноз погоды на 28 июля

Дария Черныш

Во вторник, 28 июля, в Украине прогнозируется облачная погода с прояснениями и тепло до +29 градусов. В то же время большинство областей покроют осадки.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Каков прогноз погоды?

По прогнозу синоптиков, кратковременные дожди будут идти почти по всей территории страны, в то время как в восточных и юго-восточных регионах ночью осадков не ожидается.

Днем в северо-восточных и большинстве центральных регионов, а также Николаевской, Херсонской и Запорожской областях местами осадки будут с грозой, градом и шквалами до 15 – 20 метров в секунду.

Кроме того, в центральных областях, Черниговской, Сумской и Харьковской местами прогнозируют значительные дожди.

Ветер будет северо-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду. На Западе страны днем возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха в ночные часы будет +13...+18 градусов, а в западных областях будет в пределах +10...+15 градусов. Днем воздух прогреется до +21...+26 градусов, а на юго-востоке страны пригреет до +29 градусов.

Температура воздуха в областных центрах

  • Киев +21…+23;
  • Ужгород +23…+25;
  • Львов +21…+23;
  • Ивано-Франковск +20…+22;
  • Тернополь +20…+22;
  • Черновцы +22…+24;
  • Хмельницкий +19…+21;
  • Луцк +19…+21;
  • Ровно +20…+22;
  • Житомир +19…+21;
  • Винница +20…+22;
  • Одесса +24…+26;
  • Николаев +25…+27;
  • Херсон +25…+27;
  • Симферополь +26…+28;
  • Кропивницкий +24…+26;
  • Черкассы +22…+24;
  • Чернигов +20…+22;
  • Суммы +18…+20;
  • Полтава +21…+23;
  • Днепр +24…+26;
  • Запорожье +24…+26;
  • Донецк +25…+27;
  • Луганск +26…+28;
  • Харьков +24…+26.

Прогноз погоды на 28 июля. / Карта Укргидрометцентра.

Напомним, синоптики предупреждали ряд регионов о непогоде , в том числе на 28 июля. Из-за ухудшения погодных условий кое-где объявлен I уровень опасности (желтый).

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