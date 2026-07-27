Про це повідомив Укргідрометцентр.
Який прогноз погоди?
За прогнозом синоптиків, короткочасні дощі йтимуть майже по всій території країни, тоді як у східних та південно-східних регіонах вночі опадів не очікується.
Вдень у північно-східних та більшості центральних регіонів, а також у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях місцями опади будуть з грозою, градом і шквалами до 15 – 20 метрів за секунду.
Крім того, у центральних областях, на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині місцями прогнозують значні дощі.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. На Заході країни вдень можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.
Температура повітря у нічні години становитиме +13...+18 градусів, а у західних областях буде в межах +10...+15 градусів. Вдень повітря прогріється до +21...+26 градусів, а на південному сході країни пригріє до +29 градусів.
Температура повітря в обласних центрах
- Київ +21…+23;
- Ужгород +23…+25;
- Львів +21…+23;
- Івано-Франківськ +20…+22;
- Тернопіль +20…+22;
- Чернівці +22…+24;
- Хмельницький +19…+21;
- Луцьк +19…+21;
- Рівне +20…+22;
- Житомир +19…+21;
- Вінниця +20…+22;
- Одеса +24…+26;
- Миколаїв +25…+27;
- Херсон +25…+27;
- Сімферополь +26…+28;
- Кропивницький +24…+26;
- Черкаси +22…+24;
- Чернігів +20…+22;
- Суми +18…+20;
- Полтава +21…+23;
- Дніпро +24…+26;
- Запоріжжя +24…+26;
- Донецьк +25…+27;
- Луганськ +26…+28;
- Харків +24…+26.
Прогноз погоди на 28 липня / Карта Укргідрометцентру
Нагадаємо, синоптики попереджали низку регіонів про негоду, в тому числі на 28 липня. Через погіршення погодних умов подекуди оголошено І рівень небезпечності (жовтий).