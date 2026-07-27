Про це повідомив Укргідрометцентр.

Який прогноз погоди?

За прогнозом синоптиків, короткочасні дощі йтимуть майже по всій території країни, тоді як у східних та південно-східних регіонах вночі опадів не очікується.

Вдень у північно-східних та більшості центральних регіонів, а також у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях місцями опади будуть з грозою, градом і шквалами до 15 – 20 метрів за секунду.

Крім того, у центральних областях, на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині місцями прогнозують значні дощі.

Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. На Заході країни вдень можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

Температура повітря у нічні години становитиме +13...+18 градусів, а у західних областях буде в межах +10...+15 градусів. Вдень повітря прогріється до +21...+26 градусів, а на південному сході країни пригріє до +29 градусів.

Температура повітря в обласних центрах

Київ +21…+23;

Ужгород +23…+25;

Львів +21…+23;

Івано-Франківськ +20…+22;

Тернопіль +20…+22;

Чернівці +22…+24;

Хмельницький +19…+21;

Луцьк +19…+21;

Рівне +20…+22;

Житомир +19…+21;

Вінниця +20…+22;

Одеса +24…+26;

Миколаїв +25…+27;

Херсон +25…+27;

Сімферополь +26…+28;

Кропивницький +24…+26;

Черкаси +22…+24;

Чернігів +20…+22;

Суми +18…+20;

Полтава +21…+23;

Дніпро +24…+26;

Запоріжжя +24…+26;

Донецьк +25…+27;

Луганськ +26…+28;

Харків +24…+26.

Прогноз погоди на 28 липня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, синоптики попереджали низку регіонів про негоду, в тому числі на 28 липня. Через погіршення погодних умов подекуди оголошено І рівень небезпечності (жовтий).