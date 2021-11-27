В Украину придут дожди и прохлада: прогноз погоды на 28 ноября

Погода в Украине в воскресенье, 28 ноября, будет прохладной и дождливой. В большинстве областей синоптики прогнозируют осадки, однако кое-где все же будет светить солнце.

Метеорологи отмечают, что по всей территории страны столбики термометров будут показывать +5...+10 градусов. Самая высокая температура будет в Одесской, Херсонской областях и Крыму – +11...+13 градусов.

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Погода в областях Украины

В западных областях прогнозируют дожди. Отметки на термометрах покажут +5...+9 градусов. На Востоке наоборот будет сухо и солнечно, но так же прохладно – +6...+9 градусов.

В северных регионах синоптики информируют о солнце. Температура составит +7…+10 градусов. На Юге – осадки, там следует ожидать небольшого потепления +11…+13 градусов.

В Киеве в воскресенье, 28 ноября, предполагается солнечная погода и до +8…+10 градусов.

Погода в городах Украины 28 ноября

Ужгород – +7...+9

Львов – +5...+7

Ивано-Франковск – +6...+8

Тернополь – +6...+8

Черновцы – +7...+9

Хмельницкий – +7...+9

Луцк – +5...+7

Ровно – +6...+8

Житомир – +7...+9

Винница – +7...+9

Одесса – +11...+13

Николаев – +10...+12

Херсон – +11...+13

Симферополь – +11...+13

Кропивницкий – +8...+10

Черкассы – +7...+9

Чернигов – +7...+9

Суммы – +6...+8

Полтава – +7...+9

Днепр – +8...+10

Запорожье – +10...+12

Донецк – +7...+9

Луганск – +6...+8

Харьков – +6...+8

Киев – +8...+10

Прогноз погоды на 28 ноября / Данные Укргидрометцентра.