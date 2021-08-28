В части областей будут сильные дожди, в других – до + 33 градусов: прогноз погоды на 29 августа
Источник:Укргидрметцентр
Погода в Украине в воскресенье, 29 августа, будет дождливой и прохладной в части областей. В то же время в другой половине местных жителей продолжит радовать летняя жара и отсутствие осадков.
Погода снова поделит Украину на 2 части: в одной будет сухо и солнечно, а в другой – свежо и дожди.
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Погода 29 августа в регионах
Сильные дожди прогнозируют в западных областях, части северных (Волынская, Ровенская), а также в Винницкой и Житомирской областях. Столбики термометров там будут достигать в среднем + 19...23 градусов.
Зато на Юге и Востоке лето не будет сдавать позиции – там ожидают сухой и солнечный день, а воздух прогреется до +27...+33 градусов.
В Киеве днем может пройти дождь и даже гроза, температура воздуха составит от +25 до +27 градусов.
Кроме того, по словам синоптика Наталки Диденко, в Украину придут "эффектные дымы – туманы", поэтому водителям на дорогах следует быть особенно внимательными.
Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 29 августа
Ужгород – +20...+22
Львов – +18...+20
Ивано-Франковск – +19...+21
Тернополь – +19...+21
Черновцы – +19...+21
Хмельницкий – +19...+21
Луцк – +18...+20
Ровно – +19...+21
Житомир – + 21...+23
Винница – + 23...+25
Одесса – + 30...+32
Николаев – + 31...+33
Херсон – + 31...+33
Симферополь – + 31...+33
Кропивницкий – +27...+29
Черкассы – + 27...+29
Чернигов – + 24..+26
Сумы – + 26...+28
Полтава – + 28...+30
Днепр – + 29...+31
Запорожье – + 31...+33
Донецк – + 30...+32
Луганск – + 30...+32
Харьков – + 30...+32
Киев – + 25...+27
Прогноз погоды 29 августа / Скриншот с сайта Укргидрометцентра
Текст публикации Натальи Диденко:
На западе – дожди и прохлада. Карта 1.
На Юге, Востоке и на Днепропетровщине солнечно и тепло.
В северных областях и в большинстве центральных завтра будет без существенных осадков, разве вечером на Винниччине, Житомирщине, Киевщине появятся дожди.
Температура воздуха +22+25 градусов, на Юге и Востоке +26+32 градуса.
В западной части +17+22 градуса, в Карпатах +9+12 градусов. Карта 2.
Ночью, конечно, будет ниже.
Осень уже пускает на синоптическую сезонную сцену концертные эффектные дымы – туманы.
Это они нам в ноябре надоедят, а пока подчеркивают астровую красоту вокруг.
Уважаемые водители! Уже стоит быть более внимательными, не слишком увлекаться видами, билбордами с ресторанами и симпатичной соседкой/соседом на пассажирском сиденье рядом – видимость в туманах ухудшается до 300 – 500 метров.
В Киеве 29-го августа будет тепло, до + 27 градусов. Большая часть дня – без осадков, дождь возможен под вечер.
С Пречистой! Будьте здоровы!