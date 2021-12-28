Без осадков, но с морозами: прогноз погоды на 29 декабря

Погода в Украине 29 декабря будет пасмурной и морозной. В нескольких областях возможны осадки в виде снега и дождя.

Холоднее всего 29 декабря будет на севере Украины. Самой теплой погода будет в восточных областях.

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Погода в регионах

На западе страны снег накроет Львовщину и Закарпатье. В то же время в других областях день пройдет без осадков. Столбики термометра остановятся на показателях от -5 до +2 градусов.

На Севере ночью температура воздуха уменьшится до -11...-7 градусов мороза, а днем будет колебаться в пределах -6...-3. Примерно такой же погода будет и в центральных и южных областях, правда мороз будет слабее – -10...-5 градусов ночью и -6...-2 днем.

Часть Востока накроет снег с дождем. В частности Донецкую, Луганскую и Харьковскую области. Температура воздуха днем, хоть и не существенно, но все же поднимется выше нуля – до +1 градуса.

В целом по всей территории Украины ночью возможен снег.

В столице ночь пройдет со снегом, однако день синоптики прогнозируют без существенных осадков. Температура воздуха будет колебаться в пределах -6...-4 градуса мороза.

Погода в городах

Ужгород – 0...+2

Львов – -1...-3

Ивано-Франковск – -1...-3

Тернополь – -3...-5

Черновцы – -1...-3

Хмельницкий – -3...-5

Луцк – -3...-5

Ровно – -3...-5

Житомир – -3...-5

Винница – -3...-5

Одесса – -2...-4

Николаев – -3...-5

Херсон – -1...+1

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – -3...-5

Черкассы – -3...-5

Чернигов – -4...-6

Сумы – -4...-6

Полтава – -2...-4

Днепр – -3...-5

Запорожье – 0...-2

Донецк – -1...+1

Луганск – -1...+1

Харьков – 0...-2

Киев – -4...-6



Прогноз погоды на 29 декабря / Карта Укргидрометцентра