Почти всю Украину накроет непогода: не затронет лишь 3 региона

Июнь продолжает удивлять своими неблагоприятными погодными условиями. В воскресенье, 29 июня, непогода снова накроет почти всю страну.

Она не затронет всего 3 области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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В Украине прогнозируют сильный ветер

Синоптики дали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине на воскресенье.

29 июня ночью в большинстве северных, центральных и южных областей, днем в Украине, кроме востока, порывы ветра 15 – 20 метров в секунду,

– говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Из-за этого почти по всей Украине, кроме Закарпатья, Харьковской области, Донецкой и Луганской, объявлен I уровень опасности, желтый

Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Предупреждение о непогоде 29 июня / Карта Укргидрометцентра

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К слову, 28 июня в Украине также бушевала непогода. В частности, Киев накрыл град с грозой, из-за чего местами затопило улицы, а из-за сильного ветра временно приспустили главный государственный флаг Украины.

Кроме того, из-за ветреной погоды в Полтавском районе нет электроснабжения.