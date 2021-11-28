Дожди, мокрый снег, сильный ветер и возможны грозы: прогноз погоды на 29 ноября

Дожди 29 ноября накроют всю территорию Украины. Вместе с тем, в большинство регионов придет значительное потепление, а в западных областях будет холодно.

Дожди в Украине ожидают всю ночь и день. Лишь в нескольких областях ночь пройдет без существенных осадков. Временами возможен и мокрый снег. Также синоптики прогнозируют сильный ветер – до 12 метров в секунду.

Обратите внимание Ливни, мокрый снег и ветер: синоптики предупреждают о значительном ухудшении погоды

Прогноз погоды в регионах

Теплее всего 29 ноября будет на Востоке и на Юге Украины. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +5…+10 градусов. Днем столбики термометра поднимутся до +11...+15 градусов. В Крыму будет еще теплее – до +19 градусов. Дождь в регионах будет весь день.

В центральных областях будет несколько прохладнее – днем ​​воздух разогреется до +10…+12 градусов. На Севере будет еще прохладнее – максимум днем ​​будет +8...+10 градусов. В то же время На Сумщине, Черниговщине, Житомирщине и Киевщине ночь пройдет без существенных осадков.

Холоднее всего будет на Западе Украины, в частности на Львовщине и на Волыни, где как ночью, так и днем ​​температура воздуха будет +2...+4 градуса и возможен мокрый снег.

По словам синоптика Натальи Диденко, помимо мокрого снега в Украине возможны и грозы на Востоке и Юге и местами будет даже штормовой ветер.

Вся эта сложная завтрашняя синоптическая какофония будет сопровождаться сильным ветром, местами даже штормовым.

– написала Диденко.

В Киеве температура воздуха будет +7...+9 градусов. Ночь в столице пройдет без существенных осадков, но будет дождь весь день.

Погода в городах

Ужгород – +8...+8

Львов – +2...+4

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +4...+6

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +5...+7

Луцк – +2...+4

Ровно – +4...+6

Житомир – +6...+8

Винница – +7...+9

Одесса – +13...+15

Николаев – +12...+14

Херсон – +13...+15

Симферополь – +17...+19

Кропивницкий – +10...+12

Черкассы – +10...+12

Чернигов – +8...+10

Сумы – +8...+10

Полтава – +9...+11

Днепр – +11...+13

Запорожье – +13...+15

Донецк – +11...+13

Луганск – +11...+13

Харьков – +11...+13

Киев – +7...+9



Погода в Украине 29 ноября / Карта Укргидрометцентра