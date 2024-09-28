Резкое похолодание и сильные дожди: какой будет погода 29 сентября

В воскресенье, 29 сентября, часть Украины накроют сильные дожди. Кроме того, ожидается ощутимое снижение температуры.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Синоптики подробно рассказали, какой будет погода в предпоследний день сентября.

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Прогноз погоды на 29 сентября

Так, 29 сентября в западных и Житомирской области облачно. Пройдут значительные, в Волынской, Хмельницкой и Житомирской умеренные, местами значительные дожди.

Снижение температуры в течение суток до +9 – +14 градусов,

– отметили в Укргидрометцентре.

Также добавили, что в Карпатах сильный дождь. Температура в течение суток +4 – +9 градусов

Ветер северный, 7 – 12 метров в секунду, днем порывы 15 – 20 метров в секунду.

Тем временем на остальной территории Украины будет переменная облачность, без осадков. Только в Киевской и Винницкой области днем кое-где кратковременный дождь.

Температура ночью +11 – +16 градусов, днем +19 – +24, на Юге еще до +27 градусов.

Ветер юго-восточный с переходом в Киевской, Черниговской и Винницкой области на северный, 7 – 12 метров в секунду. Днем в северных и восточных областях местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

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Прогноз погоды на 29 сентября / Скриншот с Укргидрометцентра

Температура в крупных городах