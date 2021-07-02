Прогноз погоды на 3 июля: в Украине снова будут дожди с грозами, в некоторых регионах – жара

Погода в Украине в субботу, 3 июля, будет теплой. Жарче всего в восточных областях – до +30...+32 градусов. Однако на всей территории страны будет облачно, прогнозируют дожди с грозами.

Кроме сильного дождя и гроз, в некоторых регионах Украины будет сильный ветер. Из-за града и шквального ветра там синоптики прогнозируют І (желтый) уровень опасности.

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Погода в регионах в субботу, 3 июля

На Западе Украины будет самая низкая температура воздуха – в среднем +22...+25 градусов. Зато в центральных, южных и северных областях будет несколько теплее – +25...+28 градусов.

Жарче всего будет на Луганщине – более 30 градусов. В других восточных областях будет ориентировочно + 26...+29 градусов.

Погода в столице

В Киеве 3 – 4 июля ожидается +26...+28 градусов. Также прогностические модели обещают кратковременные грозовые дожди,

– написала синоптик Наталья Диденко.

Также в Киеве будет такая же погода, как и в большинстве областей – при грозах возможно шквалистое усиление ветра и град.

Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 3 июля:

Ужгород – + 22...+24

Львов – + 22...+24

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – + 23...+25

Черновцы – + 21...+23

Хмельницкий – + 23...+25

Луцк – + 23...+25

Ровно – + 23...+25

Житомир – +25...+27

Винница – + 24...+26

Одесса – + 25...+27

Николаев – + 26...+28

Херсон – + 26...+28

Симферополь – + 27...+29

Кропивницкий – +29...+31

Черкассы – + 25...+27

Чернигов – + 26...+28

Сумы – + 27...+29

Полтава – + 26...+28

Днепр – + 26...+28

Запорожье – + 27...+29

Донецк – + 29...+31

Луганск – + 30...+32

Харьков – + 29...+31

Киев – + 26...+28



Прогноз погоды в городах Украины на 3 июля / Скриншот Укргидрометцентра