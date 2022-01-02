В Украине – дождь, мокрый снег и до -14 градусов: прогноз погоды на 3 января.

Погода в Украине в понедельник, 3 января, будет прохладной и дождливой. Во всех областях синоптики прогнозируют осадки, кое-где будет идти мокрый снег.

Метеорологи отмечают, что ночью на Харьковщине, Луганщине и Донбассе температура опустится до -10...-14 градусов. В то же время теплее всего днем ​​будет на Прикарпатье и Буковине – +8...+11 градусов.

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Погода в областях Украины

В западных областях прогнозируют дожди. Отметки на термометрах покажут +6…+11 градусов. На Востоке будет несколько холоднее +2...+6 градусов, также там будет мокрый.

В северных регионах синоптики информируют об осадках. Температура составит +4…+7 градусов. На Юге – осадки, следует ожидать похолодания до +5…+7 градусов.

В Киеве в понедельник, 3 января, предполагается дождливая погода и до +5…+7 градусов.

Погода в городах Украины 3 января

Ужгород – +6...+8

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +6...+8

Черновцы – +8...+10

Хмельницкий – +6...+8

Луцк – +6...+8

Ровно – +6...+8

Житомир – +5...+7

Винница – +5...+7

Одесса – +5...+7

Николаев – +5...+7

Херсон – +5...+7

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +5...+7

Чернигов – +4...+6

Сумы – +4...+6

Полтава – +3...+5

Днепр – +3...+5

Запорожье – +3...+5

Донецк – +2...+4

Луганск – +2...+4

Харьков – +2...+4

Киев – +5...+7

Прогноз погоды на 3 января / Данные Укргидрометцентра