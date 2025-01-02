Похолодание, значительный снег и порывистый ветер: какой будет погода 3 января
Погода в Украине в пятницу, 3 января, будет облачной. Осадки уже накроют большинство областей, кроме того, температура ощутимо снизится.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Погода на 3 января
Небольшой мокрый снег и дожди ночью ожидаются в западных, северных и Винницкой областях, днем в Украине, кроме Юго-Востока. Тем временем на Закарпатье ночью значительные, днем умеренные осадки.
На дорогах западных и северных областей местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7 – 12 метров в секунду, ночью в Карпатах порывы 20 – 25 метров в секунду.
Температура воздуха ночью и днем от -3 до +2 градусов. Днем в центральных областях до +5 градусов. На Юге и Востоке ночью +1 – +6, днем +5 – +10.
Синоптики также прогнозируют значительный снег в Карпатах ночью, а днем – умеренные осадки, метель. В течение суток -1 – -6 градусов.
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Прогноз погоды на 3 января / Скриншот с Укргидрометцентра
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Температура в крупных городах
- Киев -1 – +1
- Ужгород +3 – +5
- Львов -1 – +1
- Ивано-Франковск -1 – +1
- Тернополь -1 – +1
- Черновцы -1 – +1
- Хмельницкий -1 – +1
- Луцк -1 – +1
- Ровно -1 – +1
- Житомир 0 – +2
- Винница +1 – +3
- Одесса +7 – +9
- Николаев +6 – +8
- Херсон +7 – +9
- Симферополь +8 – +10
- Кропивницкий +7 – +9
- Черкассы +7 – +9
- Чернигов +7 – +9
- Сумы +5 – +7
- Полтава +5 – +7
- Днепр +5 – +7
- Запорожье +8 – +10
- Донецк +6 – +8
- Луганск +5 – +7
- Харьков +5 – +7