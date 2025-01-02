Похолодание, значительный снег и порывистый ветер: какой будет погода 3 января

2 января 2025, 14:32
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Автор: Юлия Мурина

Погода в Украине в пятницу, 3 января, будет облачной. Осадки уже накроют большинство областей, кроме того, температура ощутимо снизится.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода на 3 января

Небольшой мокрый снег и дожди ночью ожидаются в западных, северных и Винницкой областях, днем в Украине, кроме Юго-Востока. Тем временем на Закарпатье ночью значительные, днем умеренные осадки.

На дорогах западных и северных областей местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7 – 12 метров в секунду, ночью в Карпатах порывы 20 – 25 метров в секунду.

Температура воздуха ночью и днем от -3 до +2 градусов. Днем в центральных областях до +5 градусов. На Юге и Востоке ночью +1 – +6, днем +5 – +10.

Синоптики также прогнозируют значительный снег в Карпатах ночью, а днем – умеренные осадки, метель. В течение суток -1 – -6 градусов.

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Прогноз погоды на 3 января / Скриншот с Укргидрометцентра

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Температура в крупных городах

  • Киев -1 – +1
  • Ужгород +3 – +5
  • Львов -1 – +1
  • Ивано-Франковск -1 – +1
  • Тернополь -1 – +1
  • Черновцы -1 – +1
  • Хмельницкий -1 – +1
  • Луцк -1 – +1
  • Ровно -1 – +1
  • Житомир 0 – +2
  • Винница +1 – +3
  • Одесса +7 – +9
  • Николаев +6 – +8
  • Херсон +7 – +9
  • Симферополь +8 – +10
  • Кропивницкий +7 – +9
  • Черкассы +7 – +9
  • Чернигов +7 – +9
  • Сумы +5 – +7
  • Полтава +5 – +7
  • Днепр +5 – +7
  • Запорожье +8 – +10
  • Донецк +6 – +8
  • Луганск +5 – +7
  • Харьков +5 – +7