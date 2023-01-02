Весна передает привет: актуальный прогноз погоды на 3 января

Хотя начался второй месяц зимы, на улице царит необычная для этого времени весенняя погода. 3 января температура будет теплой и приятной.

Уже несколько дней погода в Украине напоминает весну. 3 января не станет исключением. Так что пока можно без проблем экономить электроэнергию на отоплениях в домах.

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Прогноз погоды в Украине на 3 января

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 3 января средняя температура воздуха в течение дня в Украине составит от +7 до +12 градусов. Ветер ожидается западный, северо-западный, умеренный, временами порывистый, как весной.

На юго-западе и южной части будет +9...+14 градусов. На юге, востоке и центре будет солнечно. Только на Закарпатье и в Карпатах кое-где могут пройти небольшие дожди.

В Киеве 3 января еще будет тепло, до +9 градусов, однако воздух станет прохладнее. Осадки вряд ли будут, но увеличится облачность.

Какая температура будет в областных центрах

Ужгород – +9...+11

Львов – +9...+11

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +9...+11

Черновцы – +9...+11

Хмельницкий – +9...+11

Луцк – +8...+10

Ровно – +8...+10

Житомир – +9...+11

Винница – +9...+11

Одесса – +9...+11

Николаев – +10...+12

Херсон – +11...+13

Симферополь – +11...+13

Кропивницкий – +9...+11

Черкассы – +9...+11

Чернигов – +8...+10

Сумы – +7...+9

Полтава – +8...+10

Днепр – +8...10

Запорожье – +10...+12

Донецк – +7...+9

Луганск – +6...+8

Харьков – +7...+9

Киев – +8...+10



Погода в Украине 3 января / Укргидрометцентр