В последний день года не обойдется без осадков: прогноз погоды на 31 декабря
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в пятницу 31 декабря принесет много осадков. Сухо будет только в Крыму, а мороз будет только в восточных областях.
Дождем в последний день 2021 года накроет всю Западную Украину. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях будет снежить.
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Во многих регионах Украины будут осадки
Жители остальных регионов могут ожидать мокрый снег и дождь. Что касается температурных показателей, то на сильные морозы надеяться не стоит.
Столбики термометров опустятся ниже нуля только на Востоке – здесь обещают -2...-4. В большинстве регионов воздух прогреется до -1...+4. Теплее всего – в западных областях. Здесь из-за дождей и потеплений – температура в пределах +2...+6.Обратите внимание! В Киеве 31 декабря ночью будет идти снег, а днем – снег с дождем. Температура – 0...+2.
На дорогах – гололед
Осторожными следует быть и водителям: на дорогах по всей Украине гололед, а на Западе и Востоке – еще и туман.
Восточная часть будет самой холодной. Ночью -6...-11 градусов, днем -1...-6 градусов. Снег будет идти скорее во второй половине дня и вечером. Запад Украины завершит 2021 год самой теплой погодой, даже более теплой, чем на Юге,
– написала синоптик Наталья Диденко.
Погода в городах Украины 31 декабря
Ужгород – +2...+4
Львов – +3...+5
Ивано-Франковск – +4...+6
Тернополь – +4...+6
Черновцы – +3...+5
Хмельницкий – +3...+5
Луцк – +4...+6
Ровно – +3...+5
Житомир – 0...+2
Винница – +1...+3
Одесса – -1...+1
Николаев – +1...+3
Херсон – 0...+2
Симферополь – +2...+4
Кропивницкий – +1...+3
Черкассы – 0...+2
Чернигов – 0...+2
Сумы – 0...-2
Полтава – 0...-2
Днепр – -1...+1
Запорожье – -1...+1
Донецк – -2...-4
Луганск – -2...-4
Харьков – -2...-4
Киев – 0...+2
Прогноз погоды на 31 декабря / Карта Укргидрометцентра