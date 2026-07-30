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24 Канал Новости Украины Жара до +34 возвращается: прогноз погоды на 31 июля
30 июля, 16:50
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Жара до +34 возвращается: прогноз погоды на 31 июля

София Рожик

Последний день июля порадует украинцев спокойной и солнечной погодой. Температура воздуха поднимется до +34.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

Прогноз погоды на 31 июля

Погода в пятницу, 31 июля, будет определяться антициклоном, то есть областью высокого атмосферного давления. Кроме того, из Западной Европы в Украину начнет поступать теплый воздух, что станет причиной повышения температуры воздуха.

Ночью температура будет довольно умеренной – +12 – +17. Днем при малооблачной погоде термометры покажут +24 – +30, а на крайнем западе – даже +34.

В этот день будет небольшая облачность. Осадков не прогнозируется.

Ветер – переменного направления, 3 – 8 метров в секунду.

Температура воздуха в областных центрах

  • Киев +25…+27;
  • Ужгород +30…+32;
  • Львов +29…+31;
  • Ивано-Франковск +28…+30;
  • Тернополь +27…+29;
  • Черновцы +29…+31;
  • Хмельницкий +26…+28;
  • Луцк +27…+29;
  • Ровно +28…+30;
  • Житомир +25…+27;
  • Винница +26…+28;
  • Одесса +24…+26;
  • Николаев +27…+29;
  • Херсон +26…+28;
  • Симферополь +25…+27;
  • Кропивницкий +25…+27;
  • Черкассы +25…+27;
  • Чернигов +25…+27;
  • Сумы +23…+25;
  • Полтава +24…+26;
  • Днепр +25…+27;
  • Запорожье +26…+28;
  • Донецк +24…+26;
  • Луганск +23…+25;
  • Харьков +23…+25.

Прогноз погоды на 31 июля / Карта Укргидрометцентра

Напомним, что в интервью 24 Каналу представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что среднемесячная температура в течение августа ожидается в пределах +21…+25 градусов.

1 августа в западных, а 2 августа и в большинстве северных областей возможна нестабильная погода с локальными грозовыми явлениями.

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