Жара до +34 возвращается: прогноз погоды на 31 июля
Последний день июля порадует украинцев спокойной и солнечной погодой. Температура воздуха поднимется до +34.
Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.
Прогноз погоды на 31 июля
Погода в пятницу, 31 июля, будет определяться антициклоном, то есть областью высокого атмосферного давления. Кроме того, из Западной Европы в Украину начнет поступать теплый воздух, что станет причиной повышения температуры воздуха.
Ночью температура будет довольно умеренной – +12 – +17. Днем при малооблачной погоде термометры покажут +24 – +30, а на крайнем западе – даже +34.
В этот день будет небольшая облачность. Осадков не прогнозируется.
Ветер – переменного направления, 3 – 8 метров в секунду.
Температура воздуха в областных центрах
- Киев +25…+27;
- Ужгород +30…+32;
- Львов +29…+31;
- Ивано-Франковск +28…+30;
- Тернополь +27…+29;
- Черновцы +29…+31;
- Хмельницкий +26…+28;
- Луцк +27…+29;
- Ровно +28…+30;
- Житомир +25…+27;
- Винница +26…+28;
- Одесса +24…+26;
- Николаев +27…+29;
- Херсон +26…+28;
- Симферополь +25…+27;
- Кропивницкий +25…+27;
- Черкассы +25…+27;
- Чернигов +25…+27;
- Сумы +23…+25;
- Полтава +24…+26;
- Днепр +25…+27;
- Запорожье +26…+28;
- Донецк +24…+26;
- Луганск +23…+25;
- Харьков +23…+25.
Прогноз погоды на 31 июля / Карта Укргидрометцентра
Напомним, что в интервью 24 Каналу представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что среднемесячная температура в течение августа ожидается в пределах +21…+25 градусов.
1 августа в западных, а 2 августа и в большинстве северных областей возможна нестабильная погода с локальными грозовыми явлениями.