В последний день мая во многих областях Украины прогнозируют теплую погоду. В этот день солнце будет выглядывать из-за облаков по всей стране.

В то же время кое-где дожди еще не отступят. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какая погода будет 31 мая

В субботу, 31 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность.

В восточных областях, а также днем на западе и юго-востоке Украины пройдут кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории страны день пройдет без осадков.

Ветер в этот день будет северо-западным, 5 – 10 метров за секунду.

А температура в последний день весны ночью будет 9 – 14 градусов тепла, на юго-востоке страны – до 17, а в западных областях – 6 – 11.

Днем столбики термометров достигнут 20 – 25 градусов.

В Карпатах синоптики прогнозируют ночью 1 – 6 выше нуля, а днем 14 – 19.

Прогноз погоды на 31 мая / Фото Укргидрометцентр

Какая погода будет в областных центрах