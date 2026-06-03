Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Смотрите также Когда начнется жара и увеличится количество дождей: какая погода в Украине будет вскоре
Какой будет погода 4 июня?
В четверг будет облачно с прояснениями.
Ночью в северных, большинстве центральных областей, а также днем по всей Украине местами небольшие кратковременные дожди. В западных областях днем ожидаются умеренные дожди с грозами.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Ночью и утром на Юге и в Карпатах местами прогнозируют туман.
Ветер в этот день будет юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
Ночью термометры будут показывать +10 – +15, а днем +22 – +27. Только в западных и северных областях день будет несколько прохладнее с +18 – +23.
Какая температура будет в крупных городах?
- Киев +20...+22;
- Ужгород +21...+23;
- Львов +20...+22;
- Ивано-Франковск +20...+22;
- Тернополь +20...+22;
- Черновцы +20...+22;
- Хмельницкий +20...+22;
- Луцк +20...+22;
- Ровно +20...+22;;
- Житомир +20...+22;
- Винница +20...+22;
- Одесса +18...+20;
- Николаев +24...+26;
- Херсон +24...+26;
- Симферополь +24...+26;
- Кропивницкий +20...+22;
- Черкассы +20...+22;
- Чернигов +20...+22;
- Сумы +20...+22;
- Полтава +20...+22;
- Днепр +20...+22;
- Запорожье +24...+26;
- Донецк +22...+24;
- Луганск +21...+23;
- Харьков +20...+22.
Прогноз погоды в Украине на 4 июня 2026 года / Карта Укргидрометцентра
К слову, июнь в Украине ожидается теплее климатической нормы, поскольку, вероятно, средняя температура в течение ближайшего месяца будет несколько выше многолетних показателей. Но значительных отклонений не прогнозируют.