Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 4 июня?

В четверг будет облачно с прояснениями.

Ночью в северных, большинстве центральных областей, а также днем по всей Украине местами небольшие кратковременные дожди. В западных областях днем ожидаются умеренные дожди с грозами.

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Ночью и утром на Юге и в Карпатах местами прогнозируют туман.

Ветер в этот день будет юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Ночью термометры будут показывать +10 – +15, а днем +22 – +27. Только в западных и северных областях день будет несколько прохладнее с +18 – +23.

Какая температура будет в крупных городах?

Киев +20...+22;

Ужгород +21...+23;

Львов +20...+22;

Ивано-Франковск +20...+22;

Тернополь +20...+22;

Черновцы +20...+22;

Хмельницкий +20...+22;

Луцк +20...+22;

Ровно +20...+22;;

Житомир +20...+22;

Винница +20...+22;

Одесса +18...+20;

Николаев +24...+26;

Херсон +24...+26;

Симферополь +24...+26;

Кропивницкий +20...+22;

Черкассы +20...+22;

Чернигов +20...+22;

Сумы +20...+22;

Полтава +20...+22;

Днепр +20...+22;

Запорожье +24...+26;

Донецк +22...+24;

Луганск +21...+23;

Харьков +20...+22.

Прогноз погоды в Украине на 4 июня 2026 года / Карта Укргидрометцентра

К слову, июнь в Украине ожидается теплее климатической нормы, поскольку, вероятно, средняя температура в течение ближайшего месяца будет несколько выше многолетних показателей. Но значительных отклонений не прогнозируют.