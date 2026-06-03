Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 4 червня?

У четвер буде хмарно з проясненнями.

Вночі у північних, більшості центральних областей, а також вдень по всій Україні місцями невеликі короткочасні дощі. У західних областях вдень очікують помірні дощі з грозами.

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Вночі та вранці на Півдні та у Карпатах подекуди прогнозують туман.

Вітер цього дня буде південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Вночі термометри показуватимуть +10 – +15, а вдень +22 – +27. Лише у західних та північних областях день буде дещо прохолоднішим із +18 – +23.

Яка температура буде у великих містах?

  • Київ +20...+22;
  • Ужгород +21...+23;
  • Львів +20...+22;
  • Івано-Франківськ +20...+22;
  • Тернопіль +20...+22;
  • Чернівці +20...+22;
  • Хмельницький +20...+22;
  • Луцьк +20...+22;
  • Рівне +20...+22;;
  • Житомир +20...+22;
  • Вінниця +20...+22;
  • Одеса +18...+20;
  • Миколаїв +24...+26;
  • Херсон +24...+26;
  • Сімферополь +24...+26;
  • Кропивницький +20...+22;
  • Черкаси +20...+22;
  • Чернігів +20...+22;
  • Суми +20...+22;
  • Полтава +20...+22;
  • Дніпро +20...+22;
  • Запоріжжя +24...+26;
  • Донецьк +22...+24;
  • Луганськ +21...+23;
  • Харків +20...+22.

Погода 4 червня

Прогноз погоди в Україні на 4 червня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

До слова, червень в Україні очікується теплішим за кліматичну норму, оскільки, ймовірно, середня температура протягом найближчого місяця буде дещо вищою за багаторічні показники. Але значних відхилень не прогнозують.