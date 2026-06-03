Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Якою буде погода 4 червня?
У четвер буде хмарно з проясненнями.
Вночі у північних, більшості центральних областей, а також вдень по всій Україні місцями невеликі короткочасні дощі. У західних областях вдень очікують помірні дощі з грозами.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Вночі та вранці на Півдні та у Карпатах подекуди прогнозують туман.
Вітер цього дня буде південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.
Вночі термометри показуватимуть +10 – +15, а вдень +22 – +27. Лише у західних та північних областях день буде дещо прохолоднішим із +18 – +23.
Яка температура буде у великих містах?
- Київ +20...+22;
- Ужгород +21...+23;
- Львів +20...+22;
- Івано-Франківськ +20...+22;
- Тернопіль +20...+22;
- Чернівці +20...+22;
- Хмельницький +20...+22;
- Луцьк +20...+22;
- Рівне +20...+22;;
- Житомир +20...+22;
- Вінниця +20...+22;
- Одеса +18...+20;
- Миколаїв +24...+26;
- Херсон +24...+26;
- Сімферополь +24...+26;
- Кропивницький +20...+22;
- Черкаси +20...+22;
- Чернігів +20...+22;
- Суми +20...+22;
- Полтава +20...+22;
- Дніпро +20...+22;
- Запоріжжя +24...+26;
- Донецьк +22...+24;
- Луганськ +21...+23;
- Харків +20...+22.
Прогноз погоди в Україні на 4 червня 2026 року / Карта Укргідрометцентру
До слова, червень в Україні очікується теплішим за кліматичну норму, оскільки, ймовірно, середня температура протягом найближчого місяця буде дещо вищою за багаторічні показники. Але значних відхилень не прогнозують.