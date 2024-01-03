Тепло, дожди и местами гололед: какой будет погода 4 января

Погода в Украине, в четверг, 4 января будет облачной. Кое-где прогнозируют мокрый снег и дождь, местами гололед.

Температура воздуха в Украине по сравнению с 3 января будет на несколько градусов теплее. В среднем днем 3 – 8 градусов тепла, ночью – 1 – 6 градусов тепла.

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Какая будет погода в регионах Украины

Небольшой дождь прогнозируют в Закарпатье ночью. Также умеренный дождь будет в юго-восточной части Украины. В северо-восточных областях и в Карпатах снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололедица.

Правда, на Юге Украины осадков не будет. В северной и северо-восточной частях Украины ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ветер в нашей стране будет юго-западный и будет достигать 5 – 10 метров в секунду.

В Харьковской, Полтавской и Киевской областях температура воздуха будет достигать от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем в Закарпатье, Прикарпатье и в южной части 7 – 12 градусов тепла. Кроме того, на Черниговщине и Сумщине ночью 6 – 11 градусов мороза, днем – 1 – 6 градусов мороза.

В Киеве и области будет облачно. Температура воздуха в столице ночью составит 0 – 2 градуса тепла, днем – ориентировочно 5 градусов тепла. В Киевской области ночью – от 2 градусов тепла до 3 мороза, днем – 3 – 8 градусов тепла.

В Киевской области также будет небольшой мокрый снег с переходом в дождь. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, также 5 – 10 метров в секунду.

Какая будет погода в городах Украины

Киев – +4...+6

Ужгород – +8...+10

Львов – +7...+9

Ивано-Франковск – +8...+10

Тернополь – +6...+8

Черновцы – +8...+10

Хмельницкий – +6...+8

Луцк – +5...+7

Ровно – +5...+7

Житомир – +5...+7

Винница – +6...+8

Одесса – +9..+11

Николаев – +9...+11

Херсон – +8...+10

Симферополь – +9...+11

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – +5...+7

Чернигов – -4...-2

Суммы – -4...-2

Полтава – +4...+6

Днепр – +5...+7

Запорожье – +8...+10

Донецк – +5...+7

Луганск – +2...+4

Харьков – +3...+5



Погода в Украине 4 января 2024 года / Фото Укргидрометцентра