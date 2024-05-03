Без дождя, но с заморозками: какая будет погода 4 мая

Погода в субботу, 4 мая, будет без осадков, будет наблюдаться переменная облачность. И хотя днем будет довольно-таки тепло, ночью в части областей ударят заморозки.

Так, где и какую самую низкую температуру ждать, в каких областях пригреет до +26 градусов, со ссылкой на синоптиков, пишет 24 Канал.

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Прогноз погоды на субботу

Суббота в Украине пройдет без дождя. В этот день будет наблюдаться переменная облачность. Ветер будет преимущественно северо-восточный. Впрочем, без сильных порывов: лишь 5 – 10 метров в секунду.

Температура в восточных, Полтавской, Сумской и Черниговской областях ночью 1 – 6 тепла, на поверхности почвы заморозки 0 – 3, днем 11 – 16 тепла,

– отметили синоптики.

Добавили, что на остальной территории Украины ночью 4 – 9 тепла, на Юге и Закарпатье до +13, днем 15 – 20 градусов, в западных областях 21 – 26.

Температура в крупных городах

Киев +17...+19

Ужгород +23...+25

Львов +23...+25

Ивано-Франковск +23...+25

Тернополь +23...+25

Черновцы +23...+25

Хмельницкий +23...+25

Луцк +23...+25

Ровно +23...+25

Житомир +17...+19

Винница +17...+19

Одесса +18...+20

Николаев +18...+20

Херсон +18...+20

Симферополь +18...+20

Кропивницкий +17...+19

Черкассы +17...+19

Чернигов +13...+15

Сумы +13...+15

Полтава +13...+15

Днепр +17...+19

Запорожье +18...+20

Донецк +13...+15

Луганск +12...+14

Харьков +13...+15

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Прогноз погоды на 4 мая / Скриншот с Укргидрометцентра