Дожди и грозы пройдут в части областей, местами – порывы ветра: погода в Украине на 5 апреля
Погода в Украине в субботу, 5 апреля, будет облачной с прояснениями. В части регионов прогнозируют незначительные дожди, местами будут значительные осадки. Также возможны сильные порывы ветра.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. Также, согласно обнародованной информации, кое-где будут грозы.
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Какой будет погода в Украине 5 апреля
Синоптики прогнозируют небольшой дождь местами ночью в западных, южных и юго-восточных областях. Днем в Украине будут умеренные осадки, а на Закарпатье и Прикарпатье – значительные. В центральных, восточных, Черновицкой, Хмельницкой, Одесской и Сумской областях местами грозы.
По данным Укргидрометцентра, ветер будет двигаться в западном и юго-западном направлениях со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Днем в центральных областях, в Карпатах и на Закарпатье местами возможны порывы, со скоростью от 15 до 20 метров в секунду.
Температура ночью будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла, днем прогнозируют от 12 до 17 градусов тепла. В то же время в северных, Винницкой и Черкасской областях синоптики обещают от 9 до 14 градусов тепла. В свою очередь в западных областях, по словам специалистов, будет от 5 до 10 градусов тепла.
Какой будет температура в областных центрах
- Киев +12...+14;
- Ужгород +7...+9;
- Львов +7...+9;
- Ивано-Франковск +7...+9;
- Тернополь +7...+9;
- Черновцы +12...+14;
- Хмельницкий +10...+12;
- Луцк +7...+9;
- Ровно +7...+9;
- Житомир +9...+11;
- Винница +12...+14;
- Одесса +15...+17;
- Николаев +14...+16;
- Херсон +13...+15;
- Симферополь +13...+15;
- Кропивницкий +14...+16;
- Черкассы +12...+14;
- Чернигов +11...+13;
- Сумы +12...+14;
- Полтава +14...+16;
- Днепр +13...+15;
- Запорожье +13...+15;
- Донецк +15...+17;
- Луганск +17...+19;
- Харьков +14...+16.