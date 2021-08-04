Прогноз погоды на 5 августа: Запад охватят грозы, на Юге и Востоке до +32

Погода в Украине в четверг, 5 августа, Температура воздуха будет колебаться от +23 на Западе до +32 на юге и востоке.

Западные и северные регионы накроют грозы. Дождливо и в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях. В других областях – ясно.

Обратите внимание Украину снова накроют грозы, град и шквалы: где ждать непогоды

Холоднее всего будет на Западе, на Волыни температура воздуха упадет до +23 градусов. Во всех регионах дождливо, мощнейших ливней следует ожидать на Закарпатье.

Похожая ситуация будет наблюдаться и на Севере. Впрочем, там будет теплее. Ведь столбики термометров днем поднимутся до +24...+27 градусов.

В то же время в южных, восточных и части центральных регионов будет жарко, до +32 градусов, и без осадков. Дождливо только в Черкасской и Кировоградской области.

В Киеве в четверг, 5 августа, синоптики также прогнозируют грозы. Температура воздуха там будет колебаться от +24 до + 26 градусов.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По словам синоптика Натальи Диденко, грозы, которые 5 августа будут греметь в Центральной Европе, придут и в Украину.

На Западе, Севере и кое-где в центре кратковременные дожди и грозы предполагаются местами, временами будут сопровождаться шквалами,

– подчеркнула она.

И добавила, что температура воздуха в Украине в ближайшее время будет колебаться в незначительных пределах. Ведь с Востока и Юга жара пока идти не хочет.

Прогноз погоды в городах Украины на 5 августа

Ужгород – + 25...+27

Львов – + 24...+26

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – + 24...+26

Черновцы – + 24...+26

Хмельницкий – + 24...+26

Луцк – + 23...+25

Ровно – + 24...+26

Житомир – +25...+27

Винница – + 25...+27

Одесса – + 29...+31

Николаев – + 30...+32

Херсон – + 30...+32

Симферополь – + 30...+32

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – + 26...+28

Чернигов – + 25...+27

Сумы – + 24...+26

Полтава – + 27...+29

Днепр – + 30...+32

Запорожье – + 30...+32

Донецк – + 30...+32

Луганск – + 30...+32

Харьков – + 29...+31

Киев – + 24...+26



Погода в Украине 5 августа / Карта Укргидрометцентра