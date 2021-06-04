Прогноз погоды на 5 июня: наконец потеплеет, но кое-где будут дожди

Погода в Украине 5 июня будет переменной, но теплой. В одной части Украины пройдут дожди, а в другой – будет облачно с прояснениями.
Температура воздуха в большинстве регионов поднимется на 2 – 3 градуса по сравнению с прошлыми сутками. В среднем в Украине 5 июня будет +20...+22, правда, на Востоке несколько свежее.
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Прогноз погоды на 5 июня
В западных областях Украины в субботу прогнозируют ливни днем, а ночью – без осадков. Дождь будет идти на Закарпатье, Прикарпатье и Львовщине. В других областях Запада – облачно с прояснениями.
На Севере, в Центре и на Юге суббота пройдет без осадков. Температура будет колебаться от +20 до +22 градусов.
Восток 5 июня омоют дожди: и ночью, и днем осадки будут наблюдать в Сумах, Харькове, Луганске и Донецке. Температура воздуха в этих регионах будет несколько ниже, чем на остальной территории Украины – +16...+18 градусов.
В Киеве и окрестностях вероятность дождя 5 июня незначительная, температура воздуха днем – +20...+22, ночью – +11...+13.
Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 5 июня:
Ужгород – +18...+20
Львов – +20...+22
Ивано-Франковск – +20...+22
Тернополь – +20...+22
Черновцы – +20...+22
Хмельницкий – +20...+22
Луцк – +20...+22
Ровно – +20...+22
Житомир – +20...+22
Винница – +20...+22
Одесса – +21...+23
Николаев – +20...+22
Херсон – +20...+22
Симферополь – +19...+21
Кропивницкий – +20...+22
Черкассы – +20...+22
Чернигов – +20...+22
Суммы – +18...+20
Полтава – +19...+21
Днепр – +19...+21
Запорожье – +19...+21
Донецк – +17...+19
Луганск – +16...+18
Харьков – +16...+18
Киев – +20...+22
Прогноз погоды в Украине на 5 июня / Скриншот с сайта Укргидрометцентра