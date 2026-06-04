Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Какой будет погода 5 июня?

В Украине 5 июня будет облачно. Ночью в западных и восточных областях прогнозируются небольшие кратковременные дожди и ливни. Также синоптики предупреждают о локальных туманах ночью и утром на Закарпатье, Прикарпатье, а также в южных и северо-восточных регионах Украины.

Ветер будет юго-восточный со скоростью около 5 – 10 метров в секунду. Температура днем будет колебаться от 22 до 27 градусов тепла, а ночью – от 12 до 17.

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Какая температура будет в крупных городах?

Киев +24...+26;

Ужгород +24...+26;

Львов +24...+26;

Ивано-Франковск +24...+26;

Тернополь +24...+26;

Черновцы +24...+26;

Хмельницкий +24...+26;

Луцк +24...+26;

Ровно +24...+26;;

Житомир +24...+26;

Винница +24...+26;

Одесса +24...+26;

Николаев +24...+26;

Херсон +24...+26;

Симферополь +25...+27;

Кропивницкий +24...+26;

Черкассы +24...+26;

Чернигов +24...+26;

Сумы +24...+26;

Полтава +24...+26;

Днепр +24...+26;

Запорожье +24...+26;

Донецк +22...+24;

Луганск +24...+26;

Харьков +24...+26.



Прогноз погоды в Украине на 5 июня / Карта Укргидрометцентра

Что еще известно о погоде в Украине?

В ближайшие дни погода на территории Украины будет неустойчивой, в частности в части областей прогнозируют сильные дожди и грозы. В то же время уже вскоре температурный фон по стране несколько повысится.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 10 до 17 градусов тепла. Днем она составит от 16 до 23 градусов тепла. На Закарпатье и крайнем юге ожидается повышение в пределах от 22 до 27 градусов тепла. Уже 5 июня такие теплые температуры распространятся по всей территории страны.

Самым жарким месяцем традиционно может стать июль, но прогнозы относительно средней температуры сезона пока неоднозначны. В то же время наибольшие температурные аномалии этим летом, вероятно, затронут западные области.