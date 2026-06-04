Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Якою буде погода 5 червня?

В Україні 5 червня буде хмарно. Вночі у західних та східних областях прогнозуються невеликі короткочасні дощі та зливи. Також синоптики попереджають про локальні тумани вночі та вранці на Закарпатті, Прикарпатті, а також у південних і північно-східних регіонах України.

Вітер буде південно-східний зі швидкістю близько 5 – 10 метрів за секунду. Температура вдень коливатиметься від 22 до 27 градусів тепла, а вночі – від 12 до 17.

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Яка температура буде у великих містах?

Київ +24...+26;

Ужгород +24...+26;

Львів +24...+26;

Івано-Франківськ +24...+26;

Тернопіль +24...+26;

Чернівці +24...+26;

Хмельницький +24...+26;

Луцьк +24...+26;

Рівне +24...+26;;

Житомир +24...+26;

Вінниця +24...+26;

Одеса +24...+26;

Миколаїв +24...+26;

Херсон +24...+26;

Сімферополь +25...+27;

Кропивницький +24...+26;

Черкаси +24...+26;

Чернігів +24...+26;

Суми +24...+26;

Полтава +24...+26;

Дніпро +24...+26;

Запоріжжя +24...+26;

Донецьк +22...+24;

Луганськ +24...+26;

Харків +24...+26.



Прогноз погоди в Україні на 5 червня / Карта Укргідрометцентру

Що ще відомо про погоду в Україні?

Найближчими днями погода на території України буде нестійкою, зокрема у частині областей прогнозують сильні дощі та грози. Водночас уже невдовзі температурний фон по країні дещо підвищиться.

Температура повітря вночі коливатиметься від 10 до 17 градусів тепла. Вдень вона становитиме від 16 до 23 градусів тепла. На Закарпатті та крайньому півдні очікується підвищення в межах від 22 до 27 градусів тепла. Уже 5 червня такі теплі температури поширяться по всій території країни.

Найспекотнішим місяцем традиційно може стати липень, але прогнози стосовно середньої температури сезону наразі неоднозначні. Водночас найбільші температурні аномалії цього літа, ймовірно, зачеплять західні області.