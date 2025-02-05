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24 Канал Новости Украины Местами небольшой снег, ночью может быть мороз: прогноз погоды на 6 февраля
5 февраля, 15:02
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Местами небольшой снег, ночью может быть мороз: прогноз погоды на 6 февраля

Маргарита Волошина

Погода в Украине в четверг, 6 февраля, не обещает ощутимых изменений. В части областей синоптики прогнозируют небольшой снег. Также предупреждают о возможном незначительном морозе ночью.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. Также предостерегают о гололедице местами на дорогах, поэтому советуем быть осмотрительными.

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Какой будет погода в Украине

Синоптики сообщают, что погоду будет продолжать определять холодная воздушная масса арктического происхождения с севера и поле высокого атмосферного давления. Информации о существенных осадках на территории страны нет.

В то же время ночью в западных и центральных областях и на северо-востоке страны прогнозируют небольшой снег. Также такое явление ожидают днем в юго-восточной части страны. Кроме того, предостерегают о небольшом морозе.

В восточных областях – до умеренного, днем – около 0. На дорогах местами гололедица,
– говорится в сообщении.

По данным Укргидрометцентра, ветер будет двигаться в основном в северо-восточном направлении со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. В то же время в Приазовье местами порывы будут достигать от 15 до 20 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 1 до 6 градусов мороза, в восточных областях столбики термометров будут показывать до 9 градусов мороза. Днем ожидают от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. На Закарпатье прогнозируют от 2 до 7 градусов тепла.

Температура в крупных городах

  • Киев 0...-2;
  • Ужгород +4...+6;
  • Львов 0...+2;
  • Ивано-Франковск -1...+1;
  • Тернополь 0...+2;
  • Черновцы 0...+2;
  • Хмельницкий -1...+1;
  • Луцк 0...+2;
  • Ровно 0...+2;
  • Житомир -1...+1;
  • Винница -1...+1;
  • Одесса +1...+3;
  • Николаев +1...+3;
  • Херсон +1...+3;
  • Симферополь 0...+2;
  • Кропивницкий -1...+1;
  • Черкассы -1...+1;
  • Чернигов -1...+1;
  • Сумы 0...-2;
  • Полтава -1...+1;
  • Днепр -1...+1;
  • Запорожье -1...+1;
  • Донецк 0...-2;
  • Луганск 0...-2;
  • Харьков 0...-2.


Прогноз погоды в Украине на 6 февраля 2025 года / Карта Укргидрометцентра