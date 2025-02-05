Местами небольшой снег, ночью может быть мороз: прогноз погоды на 6 февраля

Погода в Украине в четверг, 6 февраля, не обещает ощутимых изменений. В части областей синоптики прогнозируют небольшой снег. Также предупреждают о возможном незначительном морозе ночью.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. Также предостерегают о гололедице местами на дорогах, поэтому советуем быть осмотрительными.

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Какой будет погода в Украине

Синоптики сообщают, что погоду будет продолжать определять холодная воздушная масса арктического происхождения с севера и поле высокого атмосферного давления. Информации о существенных осадках на территории страны нет.

В то же время ночью в западных и центральных областях и на северо-востоке страны прогнозируют небольшой снег. Также такое явление ожидают днем в юго-восточной части страны. Кроме того, предостерегают о небольшом морозе.

В восточных областях – до умеренного, днем – около 0. На дорогах местами гололедица,

– говорится в сообщении.

По данным Укргидрометцентра, ветер будет двигаться в основном в северо-восточном направлении со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. В то же время в Приазовье местами порывы будут достигать от 15 до 20 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 1 до 6 градусов мороза, в восточных областях столбики термометров будут показывать до 9 градусов мороза. Днем ожидают от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. На Закарпатье прогнозируют от 2 до 7 градусов тепла.

Температура в крупных городах

Киев 0...-2;

Ужгород +4...+6;

Львов 0...+2;

Ивано-Франковск -1...+1;

Тернополь 0...+2;

Черновцы 0...+2;

Хмельницкий -1...+1;

Луцк 0...+2;

Ровно 0...+2;

Житомир -1...+1;

Винница -1...+1;

Одесса +1...+3;

Николаев +1...+3;

Херсон +1...+3;

Симферополь 0...+2;

Кропивницкий -1...+1;

Черкассы -1...+1;

Чернигов -1...+1;

Сумы 0...-2;

Полтава -1...+1;

Днепр -1...+1;

Запорожье -1...+1;

Донецк 0...-2;

Луганск 0...-2;

Харьков 0...-2.



Прогноз погоды в Украине на 6 февраля 2025 года / Карта Укргидрометцентра