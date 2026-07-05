Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 6 июля. Согласно ему, на всей территории Украины будет переменная облачность.

Смотрите также: Подогреется до +31 или будет прохладнее: синоптик объяснил, от чего это зависит

Какая погода будет 6 июля?

В ночь на 6 июля в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем в Украине также местами будут идти дожди. Больше всего осадков ожидается на северо-востоке.

Метеорологи предупреждают, что погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических предприятий.

На большей части страны ветер будет западный и достигнет скорости 7 – 12 метров в секунду. А вот в северной части днем местами возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.

Средняя температура ночью составит 11 – 16 градусов, на побережье морей она будет выше – 15 – 20 градусов.

Днем синоптики обещают комфортные 20 – 25 градусов. На юге и юго-востоке страны будет жарче. Там столбик термометра покажет 24 – 29 градусов тепла.

Какая будет температура в разных городах Украины?

Киев +21…+23;

Ужгород +23…+25;

Львов +19…+21;

Ивано-Франковск +21…+23;

Тернополь +20…+22;

Черновцы +23…+25;

Хмельницкий +20…+22;

Луцк +19…+21;

Ровно +20…+22;

Житомир +20…+22;

Винница +20…+22;

Одесса +25…+27;

Николаев +26…+28;

Херсон +24…+26;

Симферополь +23…+25;

Кропивницкий +24…+26;

Черкассы +22…+24;

Чернигов +18…+20;

Сумы +18…+20;

Полтава +19…+21;

Днепр +23…+25;

Запорожье +24…+26;

Донецк +24…+26;

Луганск +24…+26;

Харьков +21…+23.

Погода в Украине 6 июля 2026 года / Фото Укргидрометцентра

Отметим, что новая неделя в Украине будет сопровождаться кратковременными дождями и грозами. Осадки возможны почти ежедневно в разных регионах, но они будут локальными – в одном районе будет дождь, а в другом – сухо. Температура существенно не изменится: ночью ожидается – 11 – 18 градусов, днем – 21 – 28 градусов. Только 8 июля на юго-востоке местами потеплеет до 31 градуса.