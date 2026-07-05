Укргідрометцентр опублікував прогноз погоди на 6 липня. Відповідно до нього, по всій території України спостерігатиметься мінлива хмарність.

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Яка погода буде 6 липня?

У ніч проти 6 липня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях пройдуть короткочасні дощі та грози. Вдень в Україні також дощитиме місцями. Найбільше опадів очікується на північному сході.

Метереологи попереджають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств.

На більшість частині країни вітер буде західний і матиме швидкість 7 – 12 метрів за секунду. А ось у північній частині вдень – подекуди пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Середня температура вночі становитиме 11 – 16 градусів, на узбережжі морів вона буде більшою – 15 – 20 градусів.

Вдень синоптики обіцяють комфортні 20 – 25 градусів. На півдні та південному сході країни буде спекотніше. Там стовпчик термометра показуватиме 24 – 29 градусів тепла.

Яка буде температура в різних містах України?

  • Київ +21…+23;
  • Ужгород +23…+25;
  • Львів +19…+21;
  • Івано-Франківськ +21…+23;
  • Тернопіль +20…+22;
  • Чернівці +23…+25;
  • Хмельницький +20…+22;
  • Луцьк +19…+21;
  • Рівне +20…+22;
  • Житомир +20…+22;
  • Вінниця +20…+22;
  • Одеса +25…+27;
  • Миколаїв +26…+28;
  • Херсон +24…+26;
  • Сімферополь +23…+25;
  • Кропивницький +24…+26;
  • Черкаси +22…+24;
  • Чернігів +18…+20;
  • Суми +18…+20;
  • Полтава +19…+21;
  • Дніпро +23…+25;
  • Запоріжжя +24…+26;
  • Донецьк +24…+26;
  • Луганськ +24…+26;
  • Харків +21…+23.

Погода в Україні 6 липня 2026 року / Фото Укргідрометцентр

Зауважимо, що новий тиждень в Україні буде з короткочасними дощами та грозами. Опади можливі майже щодня в різних регіонах, але вони будуть локальними – в одному районі дощитиме, а в іншому буде сухо. Температура суттєво не зміниться: вночі очікується – 11 – 18 градусів, вдень – 21 – 28 градусів. Лише 8 липня на південному сході місцями потеплішає до 31 градуса.