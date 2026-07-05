Укргідрометцентр опублікував прогноз погоди на 6 липня. Відповідно до нього, по всій території України спостерігатиметься мінлива хмарність.
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Яка погода буде 6 липня?
У ніч проти 6 липня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях пройдуть короткочасні дощі та грози. Вдень в Україні також дощитиме місцями. Найбільше опадів очікується на північному сході.
Метереологи попереджають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
На більшість частині країни вітер буде західний і матиме швидкість 7 – 12 метрів за секунду. А ось у північній частині вдень – подекуди пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Середня температура вночі становитиме 11 – 16 градусів, на узбережжі морів вона буде більшою – 15 – 20 градусів.
Вдень синоптики обіцяють комфортні 20 – 25 градусів. На півдні та південному сході країни буде спекотніше. Там стовпчик термометра показуватиме 24 – 29 градусів тепла.
Яка буде температура в різних містах України?
- Київ +21…+23;
- Ужгород +23…+25;
- Львів +19…+21;
- Івано-Франківськ +21…+23;
- Тернопіль +20…+22;
- Чернівці +23…+25;
- Хмельницький +20…+22;
- Луцьк +19…+21;
- Рівне +20…+22;
- Житомир +20…+22;
- Вінниця +20…+22;
- Одеса +25…+27;
- Миколаїв +26…+28;
- Херсон +24…+26;
- Сімферополь +23…+25;
- Кропивницький +24…+26;
- Черкаси +22…+24;
- Чернігів +18…+20;
- Суми +18…+20;
- Полтава +19…+21;
- Дніпро +23…+25;
- Запоріжжя +24…+26;
- Донецьк +24…+26;
- Луганськ +24…+26;
- Харків +21…+23.
Погода в Україні 6 липня 2026 року / Фото Укргідрометцентр
Зауважимо, що новий тиждень в Україні буде з короткочасними дощами та грозами. Опади можливі майже щодня в різних регіонах, але вони будуть локальними – в одному районі дощитиме, а в іншому буде сухо. Температура суттєво не зміниться: вночі очікується – 11 – 18 градусів, вдень – 21 – 28 градусів. Лише 8 липня на південному сході місцями потеплішає до 31 градуса.