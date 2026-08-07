Об этом сообщил Укргидрометцентр.
Какую погоду прогнозируют?
По прогнозу синоптиков, в западных областях в течение суток, а днем также в северных, Винницкой и Черкасской областях ожидаются умеренные дожди. Местами они могут быть сильными, сопровождаться грозами, градом и шквалами со скоростью 15 – 20 метров в секунду.
Ветер будет южный, с переходом на северный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Ночь будет тропической, ведь температура воздуха составит +20...+25 градусов.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Днем будет преобладать сильная жара +35…+38 градусов. Несколько прохладнее будет только в западных областях, где воздух прогреется до +27...+32 градусов.
Температура воздуха в областных центрах
- Киев +32…+34;
- Ужгород +28…+30;
- Львов +23…+25;
- Ивано-Франковск +24…+26;
- Тернополь +26…+28;
- Черновцы +28…+30;
- Хмельницкий +29…+31;
- Луцк +23…+25;
- Ровно +27…+29;
- Житомир +29…+31;
- Винница +30…+32;
- Одесса +30…+32;
- Николаев +34…+36;
- Херсон +33…+35;
- Симферополь +29…+31;
- Кропивницкий +33…+35;
- Черкассы +33…+35;
- Чернигов +31…+33;
- Сумы +31…+33;
- Полтава +33…+35;
- Днепр +33…+35;
- Запорожье +34…+36;
- Донецк +33…+35;
- Луганск +34…+36;
- Харьков +32…+34.
Прогноз погоды на 7 августа / Карта Укргидрометцентра
Напомним, в пятницу на погоду в западных областях начнет влиять холодный атмосферный фронт. После периода сильной жары из-за контраста температур там возможны грозы, сильные ливни, град и шквалы.