Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Какую погоду прогнозируют?

По прогнозу синоптиков, в западных областях в течение суток, а днем также в северных, Винницкой и Черкасской областях ожидаются умеренные дожди. Местами они могут быть сильными, сопровождаться грозами, градом и шквалами со скоростью 15 – 20 метров в секунду.

Ветер будет южный, с переходом на северный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Ночь будет тропической, ведь температура воздуха составит +20...+25 градусов.

Днем будет преобладать сильная жара +35…+38 градусов. Несколько прохладнее будет только в западных областях, где воздух прогреется до +27...+32 градусов.

Температура воздуха в областных центрах

Киев +32…+34;

Ужгород +28…+30;

Львов +23…+25;

Ивано-Франковск +24…+26;

Тернополь +26…+28;

Черновцы +28…+30;

Хмельницкий +29…+31;

Луцк +23…+25;

Ровно +27…+29;

Житомир +29…+31;

Винница +30…+32;

Одесса +30…+32;

Николаев +34…+36;

Херсон +33…+35;

Симферополь +29…+31;

Кропивницкий +33…+35;

Черкассы +33…+35;

Чернигов +31…+33;

Сумы +31…+33;

Полтава +33…+35;

Днепр +33…+35;

Запорожье +34…+36;

Донецк +33…+35;

Луганск +34…+36;

Харьков +32…+34.

Прогноз погоды на 7 августа / Карта Укргидрометцентра

Напомним, в пятницу на погоду в западных областях начнет влиять холодный атмосферный фронт. После периода сильной жары из-за контраста температур там возможны грозы, сильные ливни, град и шквалы.