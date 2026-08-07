Про це повідомив Укргідрометцентр.

Яку погоду прогнозують?

За прогнозом синоптиків, у західних областях впродовж доби, а вдень також у північних, Вінницькій та Черкаські областях очікуються помірні дощі. Подекуди вони можуть бути значними з грозами, місцями з градом та шквалами 15 – 20 метрів за секунду.

Вітер буде південний, із переходом на північний, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Ніч буде тропічною, адже температура повітря становитиме +20...+25 градусів.

Удень переважатиме сильна спека +35…+38 градусів. Дещо прохолодніше буде лише у західних областях, де повітря прогріється до +27...+32 градусів.

Температура повітря в обласних центрах

Київ +32…+34;

Ужгород +28…+30;

Львів +23…+25;

Івано-Франківськ +24…+26;

Тернопіль +26…+28;

Чернівці +28…+30;

Хмельницький +29…+31;

Луцьк +23…+25;

Рівне +27…+29;

Житомир +29…+31;

Вінниця +30…+32;

Одеса +30…+32;

Миколаїв +34…+36;

Херсон +33…+35;

Сімферополь +29…+31;

Кропивницький +33…+35;

Черкаси +33…+35;

Чернігів +31…+33;

Суми +31…+33;

Полтава +33…+35;

Дніпро +33…+35;

Запоріжжя +34…+36;

Донецьк +33…+35;

Луганськ +34…+36;

Харків +32…+34.

Прогноз погоди на 7 серпня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, у п'ятницю на погоду у західних областях почне впливати холодний атмосферний фронт. Після періоду сильної спеки, через контраст температур, там можливі грози, сильні зливи, град і шквали.