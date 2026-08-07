Про це повідомив Укргідрометцентр.

Яку погоду прогнозують?

За прогнозом синоптиків, у західних областях впродовж доби, а вдень також у північних, Вінницькій та Черкаські областях очікуються помірні дощі. Подекуди вони можуть бути значними з грозами, місцями з градом та шквалами 15 – 20 метрів за секунду.

Вітер буде південний, із переходом на північний, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Ніч буде тропічною, адже температура повітря становитиме +20...+25 градусів.

Удень переважатиме сильна спека +35…+38 градусів. Дещо прохолодніше буде лише у західних областях, де повітря прогріється до +27...+32 градусів.

Температура повітря в обласних центрах

  • Київ +32…+34;
  • Ужгород +28…+30;
  • Львів +23…+25;
  • Івано-Франківськ +24…+26;
  • Тернопіль +26…+28;
  • Чернівці +28…+30;
  • Хмельницький +29…+31;
  • Луцьк +23…+25;
  • Рівне +27…+29;
  • Житомир +29…+31;
  • Вінниця +30…+32;
  • Одеса +30…+32;
  • Миколаїв +34…+36;
  • Херсон +33…+35;
  • Сімферополь +29…+31;
  • Кропивницький +33…+35;
  • Черкаси +33…+35;
  • Чернігів +31…+33;
  • Суми +31…+33;
  • Полтава +33…+35;
  • Дніпро +33…+35;
  • Запоріжжя +34…+36;
  • Донецьк +33…+35;
  • Луганськ +34…+36;
  • Харків +32…+34.

Погода на 7 серпняПрогноз погоди на 7 серпня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, у п'ятницю на погоду у західних областях почне впливати холодний атмосферний фронт. Після періоду сильної спеки, через контраст температур, там можливі грози, сильні зливи, град і шквали.