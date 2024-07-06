В каких областях пригреет до +37, будут ли дожди и грозы: погода на 7 июля

6 июля 2024, 14:25
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в воскресенье, 7 июля, в Украине будет жаркой. Ожидается небольшая облачность.

Кое-где воздух прогреется до +37 градусов. Где будет самая большая жара, а в каких областях – прохладнее всего, передает 24 Канал.

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Прогноз погоды на 7 июля

По прогнозу синоптиков, осадков в первое воскресенье июля в Украине не будет вообще. Ветер юго-восточный, восточный, 5 – 10 метров в секунду.

На Юге и Востоке ночью +17 – +22 градуса, днем +30 – +34, местами сильная жара +35 – +37 градусов.

Тем временем на остальной территории ночью будет +14 – +19, а днем +28 – +33. Только на Севере прохладнее, в частности, +24 – +29 градусов.

Обратите внимание Никаких осадков, впрочем, ненадолго: когда в Украину вернутся дожди и грозы

Температура в крупных городах

  • Киев +27 – +29
  • Ужгород +30 – +32
  • Львов +30 – +32
  • Ивано-Франковск +30 – +32
  • Тернополь +29 – +31
  • Черновцы +30 – +32
  • Хмельницкий +29 – +31
  • Луцк +29 – +31
  • Ровно +29 – +31
  • Житомир +27 – +29
  • Винница +29 – +31
  • Одесса +30 – +32
  • Николаев +34 – +36
  • Херсон +34 – +36
  • Симферополь +34 – +36
  • Кропивницкий +30 – +32
  • Черкассы +29 – +31
  • Чернигов +26 – +28
  • Сумы +26 – +28
  • Полтава +29 – +31
  • Днепр +31 – +33
  • Запорожье +34 – +36
  • Донецк +30 – +32
  • Луганск +30 – +32
  • Харьков +31 – +33

Прогноз погоды на 7 июля / Скриншот с Укргидрометцентра

Автор: Юлія Муріна