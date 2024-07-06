В каких областях пригреет до +37, будут ли дожди и грозы: погода на 7 июля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в воскресенье, 7 июля, в Украине будет жаркой. Ожидается небольшая облачность.
Кое-где воздух прогреется до +37 градусов. Где будет самая большая жара, а в каких областях – прохладнее всего, передает 24 Канал.
Узнайте уже сейчас Когда будет чрезвычайная жара +41 градус в Украине
Прогноз погоды на 7 июля
По прогнозу синоптиков, осадков в первое воскресенье июля в Украине не будет вообще. Ветер юго-восточный, восточный, 5 – 10 метров в секунду.
На Юге и Востоке ночью +17 – +22 градуса, днем +30 – +34, местами сильная жара +35 – +37 градусов.
Тем временем на остальной территории ночью будет +14 – +19, а днем +28 – +33. Только на Севере прохладнее, в частности, +24 – +29 градусов.
Обратите внимание Никаких осадков, впрочем, ненадолго: когда в Украину вернутся дожди и грозы
Температура в крупных городах
- Киев +27 – +29
- Ужгород +30 – +32
- Львов +30 – +32
- Ивано-Франковск +30 – +32
- Тернополь +29 – +31
- Черновцы +30 – +32
- Хмельницкий +29 – +31
- Луцк +29 – +31
- Ровно +29 – +31
- Житомир +27 – +29
- Винница +29 – +31
- Одесса +30 – +32
- Николаев +34 – +36
- Херсон +34 – +36
- Симферополь +34 – +36
- Кропивницкий +30 – +32
- Черкассы +29 – +31
- Чернигов +26 – +28
- Сумы +26 – +28
- Полтава +29 – +31
- Днепр +31 – +33
- Запорожье +34 – +36
- Донецк +30 – +32
- Луганск +30 – +32
- Харьков +31 – +33