В Украину возвращается тепло, но кое-где еще будет +14: прогноз погоды на 7 сентября

Погода в Украине во вторник, 7 сентября, будет ясной и без осадков. Воздух начнет больше прогреваться, теплее всего будет на Закарпатье и в оккупированном Крыму.

В ряд областей, жители которых накануне почувствовали резкое похолодание, постепенно будет возвращаться тепло. Температура в Украине будет колебаться в пределах +14...+23 градуса.

Обратите внимание Зима близко: в Карпатах температура опустилась до 0 градусов​

Осадков не будет

На Западе, кроме Закарпатья, потеплеет и во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Там прогнозируют до +20 градусов. В то же время на Востоке все еще будет прохладно, там столбики термометров, как и в центральных регионах, поднимутся максимум до +18.

На Юге синоптики прогнозируют от +18 градусов на Николаевщине до +21 в оккупированном Крыму. На Севере – ситуация кардинально противоположная, температура опустится до +14...+16.

Погода в Киеве 7 сентября будет сухой и малооблачной, солнечной. Температура воздуха в столице будет колебаться в пределах +17...+19 градусов.

Прогноз от Натальи Диденко

Синоптик Наталья Диденко подчеркнула, что в течение 7 сентября в большинстве регионов прогнозируют +15...+20 градусов, а на Закарпатье и Юге – до +23. Заморозки на почве задержатся, однако уже со среды станет интенсивнее теплеть.

В течение недели в Киеве, как и во всей Украине, будет становиться теплее, заморозки отступят, днем столбики термометров поднимутся до +20 и более, дожди маловероятны,

– отметила она в своем фейсбуке.

Погода в городах Украины 7 сентября

Ужгород – +21...+23

Львов – +18...+20

Ивано-Франковск – +18...+20

Тернополь – +16...+18

Черновцы – +18...+20

Хмельницкий – +16...+18

Луцк – +16...+18

Ровно – +16...+18

Житомир – +16...+18

Винница – +16...+18

Одесса – +19...+21

Николаев – +18...+20

Херсон – + 19...+21

Симферополь – +20...+22

Кропивницкий – +16...+18

Черкассы – +16...+18

Чернигов – +14...+16

Сумы – +14...+16

Полтава – +16...+18

Днепр – +17...+19

Запорожье – +18...+20

Донецк – +16...+18

Луганск – +16...+18

Харьков – +15...+17

Киев – +17...+19



Погода в Украине 7 сентября / Карта Укргидрометцентра

Отрывок из сообщения Натальи Диденко в фейсбуке:

"Новая неделя началась в Украине острым, свежим, даже холодным воздухом. Температура была низкой уже прошлой ночью. Ближайшей ночью, на вторник, такая же картинка термическая задержится, однако днем начнет понемногу прогреваться. В течение дня 7 сентября в большинстве областей Украины ожидается +15...+20 градусов, на Закарпатье и на Юге до +23. Заморозки на почве еще задержатся, однако уже со среды станет интенсивнее теплеть, и ночью, и днем. Антициклон Hermelinde будет блокировать любые осадки, в Украине будет преобладать сухая солнечная погода.

В течение недели в Киеве, как и во всей Украине, будет становиться теплее, заморозки отступят, днем столбики термометров поднимутся до +20 и за +20, дожди маловероятны. Эта неделя обещает роскошную погоду. Если вы еще не были в отпуске, пакуйте чемоданы немедленно – лучшее воплощение бархатного сезона как раз! Если работаете, обязательно найдите паузу побыть на воздухе, прогулять новые белые кроссовки или элегантный бежевый плащ – очень будет комфортно и красиво вокруг".