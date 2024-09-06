Тепло и без осадков: какой будет погода 7 сентября

Погода в субботу, 7 сентября, будет теплой и без осадков. Солнце будет согревать украинцев в течение всего дня, лишь порой будет небольшая облачность.

Синоптики не прогнозируют дождей на 7 сентября. Только в Крыму местами будут небольшие кратковременные осадки.

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Прогноз погоды на 7 сентября

В субботу, 7 сентября, погода будет теплой, солнечной с небольшой облачностью. Синоптики прогнозируют небольшие кратковременные дожди с грозами только в Крыму, на остальной территории Украины – будет сухо.

Температура воздуха будет теплой и комфортной. Так, ночью столбики термометров опустятся до +10...+15 градусов, на Юге будет теплее – +19 ночью. Днем температура будет достигать от +23 до +28 градусов тепла.

Несколько прохладнее будет в Карпатах. Там ночью столбики термометров покажут +8...+13 градусов, а днем – +17...+22 градуса.

Ветер в субботу, 7 сентября, будет преимущественно восточный, 7 – 12 метров в секунду. На Юге возможны местами порывы от 15 до 20 метров в секунду.

Погода в разных городах Украины

Киев +25...+27

Ужгород +27...+29

Львов +26...+28

Ивано-Франковск +26...+28

Тернополь +26...+28

Черновцы +26...+28

Хмельницкий +26...+28

Луцк +26...+28

Ровно +26...+28

Житомир +25...+27

Винница +25...+27

Одесса +25...+27

Николаев +25...+27

Херсон +25...+27

Симферополь +24...+26

Кропивницкий +25...+27

Черкассы +25...+27

Чернигов +25...+27

Сумы +25...+27

Полтава +25...+27

Днепр +25...+27

Запорожье +25...+27

Донецк +24...+26

Луганск +24...+26

Харьков +25...+27



Прогноз погоды в Украине 7 сентября / Карта Укргидрометцентра

Обратите внимание! В субботу, 7 сентября, в Украине, кроме Одесской, Херсонской, большинства районов Николаевской области и Крыма, чрезвычайный уровень пожарной опасности.