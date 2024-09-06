Тепло и без осадков: какой будет погода 7 сентября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в субботу, 7 сентября, будет теплой и без осадков. Солнце будет согревать украинцев в течение всего дня, лишь порой будет небольшая облачность.
Синоптики не прогнозируют дождей на 7 сентября. Только в Крыму местами будут небольшие кратковременные осадки.
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Прогноз погоды на 7 сентября
В субботу, 7 сентября, погода будет теплой, солнечной с небольшой облачностью. Синоптики прогнозируют небольшие кратковременные дожди с грозами только в Крыму, на остальной территории Украины – будет сухо.
Температура воздуха будет теплой и комфортной. Так, ночью столбики термометров опустятся до +10...+15 градусов, на Юге будет теплее – +19 ночью. Днем температура будет достигать от +23 до +28 градусов тепла.
Несколько прохладнее будет в Карпатах. Там ночью столбики термометров покажут +8...+13 градусов, а днем – +17...+22 градуса.
Ветер в субботу, 7 сентября, будет преимущественно восточный, 7 – 12 метров в секунду. На Юге возможны местами порывы от 15 до 20 метров в секунду.
Погода в разных городах Украины
- Киев +25...+27
- Ужгород +27...+29
- Львов +26...+28
- Ивано-Франковск +26...+28
- Тернополь +26...+28
- Черновцы +26...+28
- Хмельницкий +26...+28
- Луцк +26...+28
- Ровно +26...+28
- Житомир +25...+27
- Винница +25...+27
- Одесса +25...+27
- Николаев +25...+27
- Херсон +25...+27
- Симферополь +24...+26
- Кропивницкий +25...+27
- Черкассы +25...+27
- Чернигов +25...+27
- Сумы +25...+27
- Полтава +25...+27
- Днепр +25...+27
- Запорожье +25...+27
- Донецк +24...+26
- Луганск +24...+26
- Харьков +25...+27
Прогноз погоды в Украине 7 сентября / Карта Укргидрометцентра
Обратите внимание! В субботу, 7 сентября, в Украине, кроме Одесской, Херсонской, большинства районов Николаевской области и Крыма, чрезвычайный уровень пожарной опасности.