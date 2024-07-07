Всюду без дождей, кроме нескольких регионов: прогноз погоды на 8 июля

Погода в Украине в понедельник, 8 июля, будет солнечной, хотя в определенных регионах стоит остерегаться осадков. Они могут быть в западных и частично в восточных областях.

Жителям соответствующих регионов стоит позаботиться о наличии при себе зонтов. Хотя синоптики не прогнозируют ливней.

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Прогноз по регионам

Как мы отмечали выше, на Западе Украины будет идти дождь. Именно днем прогнозируют наибольшие осадки. Такой же будет ситуация кое-где на Востоке нашего государства.

На Юге и в Центре Украины ожидается самая жаркая температура среди всех регионов – до +37 градусов по Цельсию.

Всего на территории южных, восточных регионов – Днепропетровской, Кировоградской областях и в Крыму – ночью будет от +19 до +24 градусов.

В основном благоприятной будет погода на Севере – гроз синоптики не прогнозируют.

Ветер преимущественно северо-восточный – от 5 до 10 метров в секунду,

– отмечают в Укргидрометцентре.

Температура по городам

Киев +29...+31,

Ужгород +31...+33,

Львов +27...+29,

Ивано-Франковск +28...+30,

Тернополь +29...+31,

Черновцы +30...+32,

Хмельницкий +29...+31,

Луцк +26...+28,

Ровно +28...+30,

Житомир +29...+31,

Винница +31...+33,

Одесса +32...+34,

Николаев +34...+36,

Херсон +35...+37,

Симферополь +35...+37,

Кропивницкий +32...+34,

Черкассы +31...+33,

Чернигов +29...+31,

Сумы +30...+32,

Полтава +31...+33,

Днепр +35...+37,

Запорожье +35...+37,

Донецк +34...+36,

Луганск +33...+35,

Харьков +34...+36.

В столице и в соответствующем регионе не будет дождя – синоптики прогнозируют лишь небольшую облачность. Температура в городе ночью будет колебаться от +15 до +17 градусов, а днем – в районе +30 градусов.



Какой будет погода в Украине 8 июля 2024 года / Карта Укргидрометцентра