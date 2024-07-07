Всюду без дождей, кроме нескольких регионов: прогноз погоды на 8 июля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в понедельник, 8 июля, будет солнечной, хотя в определенных регионах стоит остерегаться осадков. Они могут быть в западных и частично в восточных областях.
Жителям соответствующих регионов стоит позаботиться о наличии при себе зонтов. Хотя синоптики не прогнозируют ливней.
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Прогноз по регионам
Как мы отмечали выше, на Западе Украины будет идти дождь. Именно днем прогнозируют наибольшие осадки. Такой же будет ситуация кое-где на Востоке нашего государства.
На Юге и в Центре Украины ожидается самая жаркая температура среди всех регионов – до +37 градусов по Цельсию.
Всего на территории южных, восточных регионов – Днепропетровской, Кировоградской областях и в Крыму – ночью будет от +19 до +24 градусов.
В основном благоприятной будет погода на Севере – гроз синоптики не прогнозируют.
Ветер преимущественно северо-восточный – от 5 до 10 метров в секунду,
– отмечают в Укргидрометцентре.
Температура по городам
- Киев +29...+31,
- Ужгород +31...+33,
- Львов +27...+29,
- Ивано-Франковск +28...+30,
- Тернополь +29...+31,
- Черновцы +30...+32,
- Хмельницкий +29...+31,
- Луцк +26...+28,
- Ровно +28...+30,
- Житомир +29...+31,
- Винница +31...+33,
- Одесса +32...+34,
- Николаев +34...+36,
- Херсон +35...+37,
- Симферополь +35...+37,
- Кропивницкий +32...+34,
- Черкассы +31...+33,
- Чернигов +29...+31,
- Сумы +30...+32,
- Полтава +31...+33,
- Днепр +35...+37,
- Запорожье +35...+37,
- Донецк +34...+36,
- Луганск +33...+35,
- Харьков +34...+36.
Какой будет погода в Украине 8 июля 2024 года / Карта Укргидрометцентра