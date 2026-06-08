Мощные ливни и град: часть областей Украины накроет непогода

В ряде регионов Украины 8 июня пройдут мощные дожди. Синоптики также прогнозируют град и сильные порывы ветра.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Где пройдут дожди и град?

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киеве и области. В столице 8 июня объявили 1 уровень опасности из-за значительных дождей.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,

– отметили синоптики.

Непогода также достанет и Левобережье страны. Дожди прогнозируют на Черниговщине, Сумщине, Полтавщине, Харьковщине, Донецкой области, Запорожье, Херсонщине и в Днепре.



Желтый уровень опасности в ряде областей Украины / Карта Укргидрометцентра

Также в некоторых регионах возможен град, а ветер будет дуть со скоростью 15 – 20 метров в секунду. Водителям советуют быть осторожными на дороге, а граждан избегать легких конструкций.

Что еще известно о погоде в Украине?

В ближайшие дни в Украине сохранится неустойчивый характер погоды, однако температурный фон постепенно будет повышаться, поэтому приближается летнее тепло. Несмотря на это, аномально жарких значений ждать не стоит.

В дальнейшем температурный фон существенно не будет меняться. Температура воздуха в ночные часы составит от 10 до 17 градусов тепла, а днем будет колебаться от 20 до 27 градусов тепла.

Первая неделя лета в Украине завершилась теплой погодой с комфортными температурами, однако атмосферный фронт с запада принес дожди и грозы, которые постепенно охватили значительную часть территории страны.