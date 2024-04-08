Тепло, без осадков и ветра: погода в Украине 9 апреля

Погода в Украине во вторник, 9 апреля, будет с переменной облачностью. Осадков в Украине не прогнозируют.

Правда, синоптики предупредили о пожарной опасности во многих областях нашего государства.

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Какой будет погода в регионах Украины

Во всех областях Украины будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров за секунду.

Температура ночью 6 – 11 градусов, днем 20 – 25 градусов. В Карпатах ночью 1 – 6 градусов тепла, днем 12 – 17,

– рассказали синоптики.

На Киевщине также осадков не прогнозируют, однако будет переменная облачность. Ветер также переменных направлений, то есть 3 – 8 метров в секунду.

В Киевской области ночью будет 6 – 11 градусов тепла, днем – 20 – 25 градусов. В Киеве ночью ориентировочно 10 градусов тепла, днем – 20 – 24 градуса.

В течение 9 апреля во многих регионах предупредили о пожарной опасности. В частности:

9 – 11 апреля – на Востоке, в большинстве районов центральных, Ивано-Франковской, Черновицкой, Запорожской, Херсонской областей;

11 апреля – на Николаевщине и Киевщине также будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.



В большинстве областей прогнозируют пожарную опасность / Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода в городах Украины

Киев – +22...+24

Ужгород – +21...+23

Львов – +22...+24

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +22...+24

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +22...+24

Луцк – +22...+24

Ровно – +22...+24

Житомир – +22...+24

Винница – +22...+24

Одесса – +18...+20

Николаев – +22...+24

Херсон – +22...+24

Симферополь – +19...+21

Кропивницкий – +22...+24

Черкассы – +22...+24

Чернигов – +22...+24

Сумы – +21...+23

Полтава – +21...+23

Днепр – +22...+24

Запорожье – +22...+24

Донецк – +22...+24

Луганск – +22...+24

Харьков – +22...+24

Прогноз погоды в Украине 9 апреля / Карта Укргидрометцентра