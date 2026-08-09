Часть Украины вновь накроют грозы: прогноз погоды на 9 августа
В воскресенье, 9 августа, на большей части территории Украины ожидается теплая и сухая погода. В некоторых регионах страны пройдут грозы, а также сохранится жара
Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 9 августа.
Какая будет погода 9 августа?
Ночью в большинстве северных и центральных областей, а днем на востоке и юго-востоке местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. На остальной территории – без осадков.
Ветер будет дуть с севера со скоростью 7 – 12 метров в секунду.
Ночью средняя температура составит 12 – 17 градусов, днем столбик термометра поднимется до 22 – 27 градусов.
На юге, востоке и в Днепропетровской области будет теплее: ночью 18 – 23 градуса, днем 28 – 33 градуса.
Где будет солнечно, а где пройдут дожди / Фото Укргидрометцентра
Обратите внимание! Почти по всей Украине, за исключением Черниговской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Закарпатской областей, сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Какова температура воздуха в областных центрах?
- Киев +23…+25;
- Ужгород +27…+29;
- Львов +22…+24;
- Ивано-Франковск +22…+24;
- Тернополь +22…+24;
- Черновцы +23…+25;
- Хмельницкий +21…+23;
- Луцк +22…+24;
- Ровно +22…+24;
- Житомир +21…+23;
- Винница +22…+24;
- Одесса +27…+29;
- Николаев +30…+32;
- Херсон +30…+32;
- Симферополь +31…+33;
- Кропивницкий +25…+27;
- Черкассы +24…+26;
- Чернигов +23…+25;
- Сумы +23…+25;
- Полтава +26…+28;
- Днепр +28…+30;
- Запорожье +28…+30;
- Донецк +29…+31;
- Луганск +31…+33;
- Харьков +26…+28.
Какая температура воздуха в городах Украины / Фото Укргидрометцентра
Напомним, что в Украине началось похолодание. Атмосферный фронт уже прошел по западным областям, а в начале следующей недели его сменит антициклон.
Из-за этого в большинстве регионов будет сухо, солнечнее и прохладнее. Более свежий воздух охватит почти всю страну.