Часть Украины вновь накроют грозы: прогноз погоды на 9 августа

В воскресенье, 9 августа, на большей части территории Украины ожидается теплая и сухая погода. В некоторых регионах страны пройдут грозы, а также сохранится жара

Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 9 августа.

Какая будет погода 9 августа?

Ночью в большинстве северных и центральных областей, а днем на востоке и юго-востоке местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. На остальной территории – без осадков.

Ветер будет дуть с севера со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Ночью средняя температура составит 12 – 17 градусов, днем столбик термометра поднимется до 22 – 27 градусов.

На юге, востоке и в Днепропетровской области будет теплее: ночью 18 – 23 градуса, днем 28 – 33 градуса.

Где будет солнечно, а где пройдут дожди / Фото Укргидрометцентра

Обратите внимание! Почти по всей Украине, за исключением Черниговской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Закарпатской областей, сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Какова температура воздуха в областных центрах?

Киев +23…+25;

Ужгород +27…+29;

Львов +22…+24;

Ивано-Франковск +22…+24;

Тернополь +22…+24;

Черновцы +23…+25;

Хмельницкий +21…+23;

Луцк +22…+24;

Ровно +22…+24;

Житомир +21…+23;

Винница +22…+24;

Одесса +27…+29;

Николаев +30…+32;

Херсон +30…+32;

Симферополь +31…+33;

Кропивницкий +25…+27;

Черкассы +24…+26;

Чернигов +23…+25;

Сумы +23…+25;

Полтава +26…+28;

Днепр +28…+30;

Запорожье +28…+30;

Донецк +29…+31;

Луганск +31…+33;

Харьков +26…+28.

Какая температура воздуха в городах Украины / Фото Укргидрометцентра

Напомним, что в Украине началось похолодание. Атмосферный фронт уже прошел по западным областям, а в начале следующей недели его сменит антициклон.

Из-за этого в большинстве регионов будет сухо, солнечнее и прохладнее. Более свежий воздух охватит почти всю страну.