Прогноз погоды на 9 июля: жара в Украине усилится до + 33 градусов
Источник:Укргидрометцентр
Украину не покидает палящая жара. В течение 9 июля температура в большинстве регионов страны будет подниматься вплоть до +29+33 градусов.
Теплее всего будет на Закарпатье, Киевщине, Харьковщине, Луганщине и в Запорожской области. При этом, осадков синоптики не прогнозируют.
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В западных регионах Украины температура будет колебаться в пределах +29... +33 градусов. Только на Буковине днем жара спадет до +28. Будет переменная облачность. В Центре и на Севере – ситуация похожая, там прогнозируют до +30...+32. В Запорожской области 9 июля может быть немного жарче – до +33.
В то же время на Юге продержится такая же погода, как и накануне. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях – от +29 до +31 градусов, а в оккупированном Крыму – +28...+30. До +33 градусов прогреется воздух и в восточных областях, а именно – на Харьковщине и Луганщине. При этом в Донецке столбики термометров будут показывать + 29...+31.
Жителям Киева в пятницу, 9 июля, также следует ожидать палящего солнца без осадков – отметки термометров будут достигать + 33 градусов.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Синоптик Наталья Диденко также подчеркнула, что в Киеве 9 июля ожидается сухая жаркая погода с высокой температурой воздуха. Жара в столице, по ее словам, будет продолжаться и дальше.
В ближайшие дни и на следующей неделе тоже будет жарко, особенно в восточной части Украины, до +30...+35 градусов,
– предостерегла она.
И объяснила, что все это – последствия антициклона, который достиг Украины. При этом в Германии и Франции сейчас царит циклон, там будут дожди и прохлада.
Погода в городах Украины 9 июля
Ужгород – + 31...+33
Львов – + 30...+32
Ивано – Франковск – +29...+31
Тернополь – + 29...+31
Черновцы – + 28...+30
Хмельницкий – + 29...+31
Луцк – +30...+32
Ровно – + 30...+32
Житомир – + 29...+31
Винница – + 29...+31
Одесса – + 29...+31
Николаев – + 29...+31
Херсон – + 29...+31
Симферополь – + 28...+30
Кропивницкий – +30...+32
Черкассы – + 30...+32
Чернигов – + 30...+32
Сумы – + 30...+32
Полтава – +30...+32
Днепр – ++30...+32
Запорожье – + 31...+33
Донецк – + 29...+31
Луганск – + 31...+33
Харьков – + 31...+33
КИЕВ – + 31...+33
Погода в городах Украины 9 июля / Карта Укргидрометцентра