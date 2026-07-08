Дожди, грозы, град и шквалы: прогноз погоды на 9 июля

В четверг, 9 июля, во многих регионах Украины сохранится прохладная погода. Ожидаются дожди, грозы и град.

В этот день будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какая будет погода 9 июля?

9 июля над территорией Украины прохладные влажные воздушные массы, которые будут распространяться с запада, будут находиться в нестабильном состоянии. Это и будет определять соответствующую погоду.

В большинстве областей прогнозируются дожди различной интенсивности, местами с грозами, ночью их ожидается меньше, однако больше днем за счет усиления конвекции, когда в отдельных районах будут наблюдаться шквалы со скоростью 15 – 20 метров в секунду и град,

– рассказали синоптики.

Прогнозируются умеренные дожди, на Левобережье – грозы, в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях – значительные дожди, днем в восточных и Днепропетровской областях в отдельных районах – град и шквалы.

А ночью в большинстве западных, северных, восточных и Винницкой областях будет без осадков.

Ветер в этот день будет преимущественно западный, 5–10 метров в секунду.

Температура ночью составит +10 – +15, а днем +17 – +22. Несколько теплее будет на юге и юго-востоке страны: ночью +14 – +19, днем +23 – +28.

Какая будет температура в крупных городах?

Киев +20…+22;

Ужгород +17…+19;

Львов +15…+17;

Ивано-Франковск +15…+17;

Тернополь +16…+18;

Черновцы +18…+20;

Хмельницкий +16…+18;

Луцк +16…+18

Ровно +16…+18

Житомир +17…+19;

Винница +18…+20;

Одесса +23…+25;

Николаев +22…+24;

Херсон +22…+24;

Симферополь +20…+22;

Кропивницкий +21…+23;

Черкассы +21…+23;

Чернигов +19…+21;

Сумы +16…+18;

Полтава +16…+18;

Днепр +19…+21;

Запорожье +20…+22;

Донецк +25…+27;

Луганск +31…+33;

Харьков +22…+24.

Прогноз погоды на 9 июля / Карта Укргидрометцентра

Напомним, что прошлые выходные принесли в Украину более прохладную погоду вместо жары, царившей ранее. Комфортная температура воздуха сохранится еще неделю.

Сейчас над Европой уже формируется новый антициклон. Но пока нет признаков того, что он принесет такую же сильную жару, которую уже испытывали европейцы ранее.