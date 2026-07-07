Однако над Европой уже формируется новый антициклон. Об этом представитель Укргидрометцентра Иван Семилит рассказал в комментарии NV.

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Надолго ли похолодание?

В течение ближайшей недели погоду на территории страны будут определять области пониженного атмосферного давления и атмосферные фронты. Поэтому значительных колебаний температуры не прогнозируется.

Ночью температура воздуха составит +11…+16 градусов, а днем воздух прогреется до +24…+29 градусов.

В западных и северных областях будет немного прохладнее. Там столбики термометров покажут +18…+24. Во второй половине недели такие значения ожидаются уже в большинстве областей,

– уточнил Иван Семилит.

Теплее всего будет в южных и юго-восточных областях. Там ночью прогнозируют +13…+18 градусов, а днем – до +26 градусов.

Через неделю, по данным синоптика, ночью ожидаются более теплые +12…+19 градусов, а дневная температура воздуха повысится до +23…+29 градусов. В то же время на юге и юго-востоке днем температура поднимется до +26…+32 градусов.

Вернется ли жара?

Несмотря на антициклон, формирующийся над Европой с запада, пока нет признаков того, что он принесет такую же сильную жару, которую европейцы уже испытывали ранее, добавил синоптик.

Ранее сообщалось, что средняя температура воздуха в июле этого года ожидается на 2–3 градуса выше климатической нормы.