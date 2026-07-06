Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
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Чего ожидать от погоды 7 июля?
7 июля в Украине ожидается переменная облачность.
В западных областях, а днем также в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами. На остальной территории страны существенных осадков не предвидится.Читайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Ветер будет преимущественно юго-западный, со скоростью 7–12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит от 11 до 16 градусов тепла, на юге страны и в Закарпатье – до 19 градусов. Днем воздух прогреется до 24–29 градусов, тогда как в западных и северных областях ожидается от 18 до 24 градусов тепла.
Какая будет температура в крупных городах?
- Киев +20…+22;
- Ужгород +25…+27;
- Львов +21…+23;
- Ивано-Франковск +22…+24;
- Тернополь +21…+23;
- Черновцы +24…+26;
- Хмельницкий +20…+22;
- Луцк +20…+22;
- Ровно +19…+21;
- Житомир +20…+22;
- Винница +22…+24;
- Одесса +24…+26;
- Николаев +27…+29;
- Херсон +27…+29;
- Симферополь +26…+28;
- Кропивницкий +25…+27;
- Черкассы +24…+26;
- Чернигов +20…+22;
- Сумы +21…+23;
- Полтава +23…+25;
- Днепр +24…+26;
- Запорожье +25…+27;
- Донецк +24…+26;
- Луганск +24…+26;
- Харьков +22…+24.
Прогноз погоды на 7 июля 2026 года / Фото: Укргидрометцентр
Напомним, ранее представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит сообщал, что атмосферный фронт из Западной Европы принес в украинские регионы комфортную температуру воздуха после жары. По его словам, в ближайшие дни в Украине сохранится дождливая погода.
Так, в среду, 8 июля, кратковременные дожди с грозами возможны в большинстве областей, за исключением юго-востока. Во второй половине недели, с 9 по 13 июля, синоптики также прогнозируют местами кратковременные дожди и грозы.