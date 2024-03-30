Каким будет апрель в Украине: прогноз погоды на месяц

30 марта 2024, 08:00
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Осталось последние несколько дней марта. И уже в понедельник – апрель. Какая будет погода во второй месяц весны, спрогнозировали синоптики.

Так, ожидается, что в апреле температура только в части областей будет выше нормы. Чего ждать, рассказали в Укргидрометцентре, пишет 24 Канал.

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Прогноз погоды на месяц

Синоптики отметили, что средняя месячная температура воздуха предполагается в пределах 8 – 13 градусов тепла, в Карпатах 6 – 7.

Это близко к норме, только в большинстве западных, Винницкой и Одесской областях на 1 – 1,5 градуса выше нормы,
– спрогнозировали в Укргидрометцентре.

Добавили, что месячное количество осадков ожидается в пределах 30 – 52 миллиметров. В Карпатах 60 – 89, что в пределах нормы.

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Краткая климатическая характеристика апреля

  • Средняя месячная температура воздуха 7 – 11 градусов. Впрочем, в горных районах 2 – 6 тепла.
  • Интересно, что абсолютный минимум температуры составляет 5 – 16 мороза. В Черниговской, Сумской, Харьковской областях и в Карпатах даже 17 – 22, а на Юге местами 3 – 5 мороза.
  • Абсолютный максимум температуры 26 – 33 градуса тепла. Однако, в горных районах 21 – 22.
  • Среднее месячное количество осадков в апреле составляет 22 – 62 миллиметра. В большинстве районов Закарпатья и в Карпатах 65 – 84. На высокогорье Карпат 102 – 117 миллиметров.

Автор: Юлія Муріна