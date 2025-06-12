Аномальная жара или прохлада и много дождей: какой будет погода в Украине в августе

Ожидается, что летом средняя температура будет выше климатической нормы. Впрочем, ни один из месяцев, вероятно, не станет рекордно жарким.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Погода на август 2025 года

По прогнозу Кибальчича, на большей части Украины в августе ожидается жара. Особенно в первой половине месяца.

Метеоролог отметил, что в этот период обычно наблюдаются местные синоптические процессы и господство тропических и субтропических воздушных масс, которые имеют пустынное происхождение (из северных районов Африки или Средней Азии).

Поэтому, с большой вероятностью, температура будет превышать норму на 2,0 – 2,5 градуса.

Впрочем, рекордов жары, подобных тем, что фиксировались в прошлом году, пока не предвидится,

– отметил Кибальчич.

Добавил, что количество осадков традиционно будет меньше нормы, особенно на Левобережье. Метеоролог отметил, что там существуют риски развития длительной засухи.

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Кстати, метеоролог писал, что июнь в Украине ожидается теплым, со среднемесячной температурой в пределах +18 – +23 градусов, что на 0,5 – 1,8 градуса выше нормы.

Прогноз погоды на июль в Украине