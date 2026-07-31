На Западе припечет до +35: какой будет погода в начале августа

После периода относительно комфортной летней температуры воздуха в Украину возвращается жара. В начале августа местами ожидается повышение температуры до +35 градусов.

Об этом сообщила представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью 24 Каналу.

Все ли регионы охватит сильная жара?

Август начнется с высоких температур. По прогнозу синоптиков, в ночные часы 1 – 2 августа температура воздуха составит +15...+20 градусов, а днем повысится до +28...+34 градусов.

Теплее всего в первые дни этого месяца будет в западных областях. Там ожидается жара, а местами воздух прогреется до +35 градусов и даже выше.

В то же время, по словам синоптика, на данный момент расчеты и оценки специалистов не указывают на предпосылки для похолодания в ближайшее время.

Вероятно, в течение первой декады в большинстве регионов Украины температура будет летней, жаркой, в пределах +30 градусов, а местами даже чуть выше,

– добавила Птуха.

Напомним, что среднемесячная температура воздуха в августе составит +21...+25 градусов. В горных районах ожидается температура в пределах +17...+19 градусов, что примерно на 2 градуса выше климатической нормы. В то же время специалисты подчеркивают, что речь идет именно о среднем показателе за весь месяц, а не о температуре каждого дня.