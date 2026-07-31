Про це повідомила представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу.

Чи усі регіони накриє сильна спека?

Серпень розпочнеться із високих температурних значень. За прогнозом синоптиків, у нічні години 1 – 2 серпня температура повітря становитиме +15...+20 градусів, а вдень підвищиться до +28...+34 градусів.

Найтепліше у перші дні цього місця буде у західних областях. Там очікується спека, а місцями повітря прогріється до +35 градусів і навіть вище.

Водночас, за словами синоптикині, наразі розрахунки та оцінки фахівці не свідчать про передумови для похолодання найближчим часом.

Ймовірно, протягом першої декади у більшості регіонів України температурні показники будуть такими літніми, спекотними, у межах +30 градусів і подекуди навіть трішки більше,

– додала Птуха.

Нагадаємо, що середньомісячна температура повітря у серпні становитиме +21...+25 градусів. У гірських районах очікується в межах +17...+19 градусів, що приблизно на 2 градуси вище за кліматичну норму. Водночас фахівці наголошують, що йдеться саме про середній показник за весь місяць, а не про температуру кожного дня.